Суд відпустив Вайнштейна під заставу

Суд в Нью-Йорку відпустив продюсера Гарві Вайнштейна, підозрюваного в численних домаганнях, під заставу в мільйон доларів.

На засіданні йому були пред'явлені звинувачення у згвалтуванні і насильницьких діях сексуального характеру. Вайнштейн відмовився визнати свою провину, повідомляє Associated Press.

Крім виплати застави, продюсер зобов'язався носити електронний браслет і не покидати меж штатів Нью-Йорк і Коннектикут.

Як відомо, продюсер Гарві Вайнштейн добровільно прийшов до поліцейського відділку в Нью-Йорку.

Нагадаємо, що голлівудського продюсера Гарві Вайнштейн було звільнено з усіх компаній, де він працював і з якими співпрацював, після публікації на початку жовтня 2017 року результатів великого розслідування про те, як він протягом 30 років домагався до актрис і пропонував їм секс в обмін на просування в кар'єрі.

Додамо, що американська акторка Ума Турман заявила про те, що стала жертвою домагань Вайнштейна. Також акторка зізналась, що в 16 років її зґвалтував актор на 20 років старший за неї.

Відзначимо, що дружина Вайнштайна Джорджина Чепмен отримає від $15 до $20 мільйонів за розлучення.