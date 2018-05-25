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Суд відпустив Вайнштейна під заставу

Продюсер зобов'язався носити електронний браслет
Суд в Нью-Йорку відпустив продюсера Гарві Вайнштейна, підозрюваного в численних домаганнях, під заставу в мільйон доларів.
Суд відпустив Вайнштейна під заставу

На засіданні йому були пред'явлені звинувачення у згвалтуванні і насильницьких діях сексуального характеру. Вайнштейн відмовився визнати свою провину, повідомляє Associated Press.

Крім виплати застави, продюсер зобов'язався носити електронний браслет і не покидати меж штатів Нью-Йорк і Коннектикут.

Як відомо, продюсер Гарві Вайнштейн добровільно прийшов до поліцейського відділку в Нью-Йорку.

Нагадаємо, що голлівудського продюсера Гарві Вайнштейн було звільнено з усіх компаній, де він працював і з якими співпрацював, після публікації на початку жовтня 2017 року результатів великого розслідування про те, як він протягом 30 років домагався до актрис і пропонував їм секс в обмін на просування в кар'єрі.

Додамо, що американська акторка Ума Турман заявила про те, що стала жертвою домагань Вайнштейна. Також акторка зізналась, що в 16 років її зґвалтував актор на 20 років старший за неї.

Відзначимо, що дружина Вайнштайна Джорджина Чепмен отримає від $15 до $20 мільйонів за розлучення.

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25 05 2018 18:56
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