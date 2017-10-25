Суд відсторонив держзахисника Януковича

Гераська вісторонили через невиконання покладених на нього обов'язків

Оболонський районний суд відсторонив державного адвоката екс-президента Віктора Януковича Максима Гераська.

Відповідне рішення суд прийняв 25 жовтня.

Гераська вісторонили у зв'язку з "фактичним невиконанням покладених на нього обов'язків по захисту обвинуваченого Віктора Януковича".

Суд проситиме Київський регіональний центр правової допомоги про призначення Януковичу нового захисника.

Як повідомив Герасько, він вимагав від суду забезпечення змагальності процесу.

"Вимагав дотримання змагальності процесу. Робив усе відповідно до законодавства, але суд позбавив мене такої можливості. Принцип змагальності був порушений", - сказав Герасько.

За його словами, він є вже другим адвокатом, який не влаштовує суддів.

"Я виконував усі свої обов’язки згідно з присягою адвоката, як того вимагає закон. Усі мої попередники, якщо врахувати ще платних адвокатів, вони теж виконували все згідно з законом. Однак ніхто не влаштовує суд. Бо тут хочуть бачити статиста. Суд і прокуратура не хочуть бачити тут адвоката, який виконує професійно свої обов’язки", - сказав Герасько.

Він додав, що погоджується з позицією Януковича, що цей суд несправедливий.

"Я погоджуютьсь зі позицією свого підзахисного, що це несправедливий суд. Він не має жодної перспективи. Жодного доказу по справі немає, дана справа не має ніякої перспективи в майбутньому, і будь-яке рішення буде скасоване, оскільки воно незаконне", - сказав Герасько.

На початку засідання він знову просив дати йому більше часу для ознайомлення з матеріалами справи.

"Моя позиція, я її озвучував на першому засіданні, незмінна, треба 3 місяці для прочитання – не підготовки – лише прочитання справи. 37 томів мною опрацьовані. Доки адвокат не закінчить читати справу не можливо приймати участь у засіданні. 3 місяці спливає 18 листопада", - сказав Герасько.

Він також додав, що досі ніяк не зв’язався зі своїм підзахисним, "але відкритий до цього і шукає можливості".

Герасько відмовився давати поради наступному захиснику Януковича.

Суд у справі про державну зраду Януковича продовжиться о 10:00 26 жовтня.

Раніше Оболонський районний суд Києва відмовився відшкодувати державному адвокату колишнього президента Віктора Януковича Максиму Гераську витрати на поїздку в Росію для зустрічі з клієнтом.