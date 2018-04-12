Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Суд визнав незаконним розголошення персональних даних 13 мільйонів споживачів газу

На думку суддів, "Кабмін не зміг спростувати порушення Конституції і Конвенції про захист прав людини і основних свобод"
Суд призупинив дію окремих пунктів постанови Кабміну про ПСО, які передбачають передачу Міністерству фінансів особистих даних споживачів газу без згоди самих споживачів.
Суд визнав незаконним розголошення персональних даних 13 мільйонів споживачів газу Фото: gettyimages.com

"У тексті постанови також йдеться, що надання органам виконавчої влади необмежених повноважень є несумісні з принципом верховенства права. вони повинні бути обмежені гарантіями невтручання в права людини ", йдеться в рішенні окружного адміністративного суду м Київ, інформує прес-служба компанії РГК.

Зазначається, що в даному процесі не оскаржуються ті частини постанови, що стосуються ціни на газ і не зачіпають домовленостей з МВФ.

ПСО (Public Service Obligation) - це спеціальні зобов'язання з продажу газу для потреб населення за пільговою ціною, що покладаються урядом на "Нафтогаз України".

РГК – консалтингова компанія, яка в інтересах Group DF  Дмитра Фірташа керує 22 обл- і міськгазами. Крім ринку постачання газу Group DF Фірташа контролює велику частку ринку розподілу газу, який є природною монополією (тобто таким, створення конкуренції на якому не вважається економічно доцільним).

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 12 2018 17:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО, який заснував дизайн-студію: Мрію створити велику компанію, яку знатимуть за межами України

Ветеран АТО, який заснував дизайн-студію: Мрію створити велику компанію, яку знатимуть за межами України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.