Суд визнав незаконним розголошення персональних даних 13 мільйонів споживачів газу
"У тексті постанови також йдеться, що надання органам виконавчої влади необмежених повноважень є несумісні з принципом верховенства права. вони повинні бути обмежені гарантіями невтручання в права людини ", - йдеться в рішенні окружного адміністративного суду м Київ, інформує прес-служба компанії РГК.
Зазначається, що в даному процесі не оскаржуються ті частини постанови, що стосуються ціни на газ і не зачіпають домовленостей з МВФ.
ПСО (Public Service Obligation) - це спеціальні зобов'язання з продажу газу для потреб населення за пільговою ціною, що покладаються урядом на "Нафтогаз України".
РГК – консалтингова компанія, яка в інтересах Group DF Дмитра Фірташа керує 22 обл- і міськгазами. Крім ринку постачання газу Group DF Фірташа контролює велику частку ринку розподілу газу, який є природною монополією (тобто таким, створення конкуренції на якому не вважається економічно доцільним).
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