Диверсію в Балаклії скоїли цивільні за допомогою безпілотника

Диверсію на складах арсеналу в Балаклії Харківської області в ніч проти 23 березня скоїли невстановлені цивільні особи за допомогою безпілотного літального апарату.

Про це йдеться у частині постанови Київского райсуду Харкова від 28 березня 2017 року щодо розгляду клопотання слідчого в особливо важливих справах Управління СБУ в Харківській області, який просив накласти арешт на сервер військової частини в/ч А 1352 у Балаклії та відеореєстратор частини, що необхідно для розслідування диверсії на арсеналі, повідомляє "Укрінформ".

"Згідно клопотання, близько 02:40 23 березня диверсію скоїли на цей час невстановлені цивільні особи за допомогою безпілотного літального апарату, внаслідок чого на технічній території арсеналу відбулася детонація ракет ЗМ9-ЗРК "Бук-М1" та снарядів 152 мм", - йдеться у постанові.

Суд, стало відомо з тексту, задовольнив клопіт слідчого СБУ і наклав арешт на два комп'ютерних блоки військової частини А 1352.

Як зазначено у тексті, 25 березня слідчий направив на адресу військової частини запит, щоб отримати носії інформації - записи зі встановлених в частині відеокамер. Того ж дня військові надали два комп'ютерних блоки (сервер та відеореєстратор) з приміщення вартової служби, які мають доказове значення, включаючи записи з відеокамер.

До речі, представник військової частини А 1352 до судового засідання не з'явився, надав до суду заяву, згідно якої просить розглядати клопотання слідчого за його відсутності.

Нагадаємо, що вночі 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм. За попередніми підрахунками, збиток від вибухів і пожеж на артилерійських складах у Балаклії Харківської області склав близько 220 млн гривень.

Міністр оборони Степан Полторак повідомив, що пожежа на складі ракетно-артилерійського озброєння в Балаклії Харківської області знищила 70% боєприпасів. Окрім того, міністр зазначив, що на належну охорону складів боєприпасів необхідно близько 5 млрд гривень.