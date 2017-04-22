Суд заарештував екс-заступника голови Одеського НПЗ за фіктивний реекспорт нафтопродуктів

Приморський районний суд Одеси обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою одному з фігурантів махінацій з нафтопродуктами на Одеському нафтопереробному заводі з правом застави у 15 мільйонів гривень.

Про це в суботу, 22 квітня, повідомила прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган.

"За клопотанням прокуратури Одеської області Приморським районним судом обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою одному з фігурантів махінацій з нафтопродуктами. Крім того, судом визначено розмір застави в 15 млн. грн.", – зазначила вона.

Речниця прокурора нагадала, що напередодні, 21 квітня, на підставі ухвали суду співробітники прокуратури Одеської області спільно з працівниками СБУ затримали в Борисполі одного з колишніх заступників Гендиректора ПАТ "Одеський НПЗ". За даними слідства, затриманий відповідав за організацію фіктивного вивезення нафтопродуктів через завод.

Під керівництвом затриманого на Одеському НПЗ оформлювалося фіктивне вивезення щонайменше 700 тис. тонн нафтопродуктів у порядку реекспорту через підприємство. Насправді ж вони фактично реалізувалися через підконтрольні фіктивні підприємства на території України без сплати митних платежів. В результаті незаконних дій до державного бюджету не надійшло понад 2 млрд. грн. податків.

Як зазначається, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ГУ Нацполіції в Одеській області.