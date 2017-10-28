Суд заарештував голову Держаудитслужби Вінницької області

Ревізору повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК

Вінницький міський суд заарештував голову управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області Олену Вахновську на два місяці.

Начальницю управління підозрюють у збиранні хабарів у підлеглих. Вона нібито взяла 10 тис. гривень за непроведення внутрішнього аудиту управління. Сама Вахновська хабар заперечує, - повідомляє прес-служба прокуратури регіону.

Ревізору повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК - давання хабара. Суд заарештував її із заставою в 135 тис. гривень.

Зазначимо, що Державна аудиторська служба з'явилася в Україні два роки тому. Вона є правонаступником Державної фінансової інспекції, яка зі свого боку була створена замість Головного контрольно-ревізійного управління.

Нагадаємо, суд засудив до 5,5 років позбавлення волі колишнього начальника Камінь-Каширського відділення Ратнівської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області за отримання 3 тис. гривень хабара.

