Суд заарештував гроші і майно голови Окружного адмінсуду Києва Вовка
Клопотання про арешт майна судді подавав детектив НАБУ Євген Панайотов, - повідомляє "Слово і Діло".
Згідно з першим рішенням судді Віталія Радченка від 2 серпня, арешт був накладений на такі речі Вовка:
- коробку білого кольору від мобільного телефону iPhone 6 Silver 16 GB з гарантійним талоном;
- стартовий пакет "МТС Україна" і стартовий пакет VodafoneRed;
- чотири листки паперу, на яких надруковано проект запитань і відповідей на них, які необхідно давати дружині Вовка під час допиту детективами НАБУ;
- листок, на якому від руки написані номери телефонів;
- довіреність, датована 21 листопада 2012 року, видану від імені Вовка на ім'я дружини;
- дві квитанції Міжнародного інвестиційного банку від 12 січня 2016 року, в яких платником зазначено главу Окружного адмінсуду Києва;
- договір про відкриття від 30 червня 2009 року фізособі карткового рахунку, укладений між Ощадбанком і Вовком;
- аркуші паперу, які із запереченням на апеляційну скаргу у справі №826/27150/15 (адміністративний позов ТОВ "СПР-ГРУП" до ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС в Києві про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень) разом з копіями судових рішень із Єдиного реєстру судових рішень;
- 20 тисяч доларів купюрами по 100;
- 11 круглих монет жовтого кольору в коробці, на яких написано "Національний банк України. 20 гривень. 2012 рік. 999.9. 31.1" і які упаковані в коробку з білого картону з маркуванням НБУ;
- одну круглу монету жовтого кольору в коробці, на якій написано "НБУ. 20 грн. 2012 рік. 999.9. 31.1";
- одну круглу монету жовтого кольору в коробці, на якій написано "165 років Одеській юридичній школі. 2012 рік. 925. 62.2" і яка упакована в коробку червоного кольору з сертифікатом пам'ятної медалі Національного університету "Одеська юридична академія";
- три злитки золота, на яких написано 50g. 999.9 з номером і сертифікатами.
Також Галицький райсуд Львова арештував і інші речі та документи Вовка:
- Wi-Fi роутер CiscoLinksysE1200;
- аркуш паперу з повідомлення про акції, з рукописним текстом;
- документи про сплату комунальних послуг за квартиру;
- лист із сервісного обслуговування на ім'я колишньої дружини Вовка;
- квитанцію-чек ПАТ "КБ Хрещатик" на Вовка;
- договір про надання послуг електронного зв'язку голові Окружного адмінсуду Києва;
- 25 оптичних дисків DVD, 7 оптичних дисків CD;
- медичну документацію FedТест та "Сінево" по Вовку;
- фотокопії позовної заяви щодо оскарження податкових повідомлень-рішень;
- два посадкових талони на Вовка та його колишню;
- пластикову картку ТОВ "Системи лояльності";
- накладну з магазину Exterium від 25 листопада 2015 року щодо доставки блокноту на квартиру з номером телефону екс-дружини Вовка;
- чек колишньої дружини з DutyFree;
- два листи з прокуратури Шевченківського району в місті Києві;
- домашнє завдання з англійської мови, виконане Вовком;
- шкатулку-підставку для зберігання годинників на 8 ячейок фірми Buben&Zorweg.
Нагадаємо, що 26 травня представники НАБУ провели обшук у будинку колишньої дружини Вовка, де, ймовірно, живе і сам суддя. Обшук тривав 12 годин. За словами адвоката дружини Світлани, були вилучені особисті речі, фотографії, матеріальні цінності. Незабаром дружину Вовка вивели з будинку, вона сіла в авто і поїхала у супроводі кількох людей. Однак, чия це була машина і з ким поїхала Світлана, невідомо.
В цей же день обшуки проходили і в Окружному адміністративному суді, зокрема у кабінеті голови Павла Вовка. Зазначалося, що співробітникам відомства не було повідомлено про те, що детективи шукають і що знайшли. По закінченню вони винесли чорний пакет.
У понеділок голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк подав заяву про зняття своєї кандидатури з конкурсу до нового Верховного суду.
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