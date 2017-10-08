Суд заарештував гроші і майно голови Окружного адмінсуду Києва Вовка

Галицький районний суд міста Львова заарештував 20 тисяч доларів готівкою, три злитки золота по 50 грамів, документи та особисті речі голови Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка.

Клопотання про арешт майна судді подавав детектив НАБУ Євген Панайотов, - повідомляє "Слово і Діло".

Згідно з першим рішенням судді Віталія Радченка від 2 серпня, арешт був накладений на такі речі Вовка:

коробку білого кольору від мобільного телефону iPhone 6 Silver 16 GB з гарантійним талоном;

стартовий пакет "МТС Україна" і стартовий пакет VodafoneRed;

чотири листки паперу, на яких надруковано проект запитань і відповідей на них, які необхідно давати дружині Вовка під час допиту детективами НАБУ;

листок, на якому від руки написані номери телефонів;

довіреність, датована 21 листопада 2012 року, видану від імені Вовка на ім'я дружини;

дві квитанції Міжнародного інвестиційного банку від 12 січня 2016 року, в яких платником зазначено главу Окружного адмінсуду Києва;

договір про відкриття від 30 червня 2009 року фізособі карткового рахунку, укладений між Ощадбанком і Вовком;

аркуші паперу, які із запереченням на апеляційну скаргу у справі №826/27150/15 (адміністративний позов ТОВ "СПР-ГРУП" до ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС в Києві про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень) разом з копіями судових рішень із Єдиного реєстру судових рішень;

20 тисяч доларів купюрами по 100;

11 круглих монет жовтого кольору в коробці, на яких написано "Національний банк України. 20 гривень. 2012 рік. 999.9. 31.1" і які упаковані в коробку з білого картону з маркуванням НБУ;

одну круглу монету жовтого кольору в коробці, на якій написано "НБУ. 20 грн. 2012 рік. 999.9. 31.1";

одну круглу монету жовтого кольору в коробці, на якій написано "165 років Одеській юридичній школі. 2012 рік. 925. 62.2" і яка упакована в коробку червоного кольору з сертифікатом пам'ятної медалі Національного університету "Одеська юридична академія";

три злитки золота, на яких написано 50g. 999.9 з номером і сертифікатами.

Також Галицький райсуд Львова арештував і інші речі та документи Вовка:

Wi-Fi роутер CiscoLinksysE1200;

аркуш паперу з повідомлення про акції, з рукописним текстом;

документи про сплату комунальних послуг за квартиру;

лист із сервісного обслуговування на ім'я колишньої дружини Вовка;

квитанцію-чек ПАТ "КБ Хрещатик" на Вовка;

договір про надання послуг електронного зв'язку голові Окружного адмінсуду Києва;

25 оптичних дисків DVD, 7 оптичних дисків CD;

медичну документацію FedТест та "Сінево" по Вовку;

фотокопії позовної заяви щодо оскарження податкових повідомлень-рішень;

два посадкових талони на Вовка та його колишню;

пластикову картку ТОВ "Системи лояльності";

накладну з магазину Exterium від 25 листопада 2015 року щодо доставки блокноту на квартиру з номером телефону екс-дружини Вовка;

чек колишньої дружини з DutyFree;

два листи з прокуратури Шевченківського району в місті Києві;

домашнє завдання з англійської мови, виконане Вовком;

шкатулку-підставку для зберігання годинників на 8 ячейок фірми Buben&Zorweg.

Нагадаємо, що 26 травня представники НАБУ провели обшук у будинку колишньої дружини Вовка, де, ймовірно, живе і сам суддя. Обшук тривав 12 годин. За словами адвоката дружини Світлани, були вилучені особисті речі, фотографії, матеріальні цінності. Незабаром дружину Вовка вивели з будинку, вона сіла в авто і поїхала у супроводі кількох людей. Однак, чия це була машина і з ким поїхала Світлана, невідомо.

В цей же день обшуки проходили і в Окружному адміністративному суді, зокрема у кабінеті голови Павла Вовка. Зазначалося, що співробітникам відомства не було повідомлено про те, що детективи шукають і що знайшли. По закінченню вони винесли чорний пакет.

У понеділок голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк подав заяву про зняття своєї кандидатури з конкурсу до нового Верховного суду.