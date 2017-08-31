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Суд заарештував "Мультика" та його напарників

У відповідь на сьогоднішнє рішення суду Тітов оголосив про початок голодування
Жовтневий районний суд міста Маріуполя Донецької області в закритому режимі обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 2 місяці трьом миколаївським підприємцям.
Суд заарештував "Мультика" та його напарників Фото: antikor.com.ua

Це Михайло Тітов (більше відомий як "Мультик") і його компаньйони - Андрій Пелипас та Борис Серафимов, передають НикВести.

Їх обвинувачено в "організації та участі в діяльності організованого злочинного угруповання на території Миколаївської області".

Тітова та Пелипаса заарештовано без права застави, тоді як Серафимов має право вийти під заставу в 842 тис. гривень.

У відповідь на сьогоднішнє рішення суду Тітов оголосив про початок голодування.

29 серпня у Миколаєві було проведено біля 90 обшуків. Окрім Тітова, прокуратуру та СБУ цікавили його багаторічні ділові партнери, адвокати та керівники фракції партії "Опозиційний блок" в Миколаївській міській (Ігоря Дятлова) та обласній (Володимира Фроленка) радах. Завітали правоохоронці й до окремих депутатів від обох фракцій "Опоблоку".

Слідчі дії проводилися в межах кримінальних проваджень стосовно заволодіння бюджетними коштами, вимагання, рейдерства, погроз вбивством та інших тяжких злочинів.

Як повідомив генпрокурор Юрій Луценко, внаслідок спільної операції ГПУ з Управлінням "К" СБУ в Миколаєві затримано 5 осіб, у тому числі - лідера місцевої злочинної організації Тітова, відомого в кримінальному середовищі як "Мультик".

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31 08 2017 21:48
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