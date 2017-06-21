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Суд заарештував ще одного фігуранта "справи податківців"

Він може вийти з-під варти, якщо внесе 15 млн гривень застави
Апеляційний суд Києва заарештував колишнього начальника Державної податкової інспекції Шевченківського району Києва Віктора Башука.
Суд заарештував ще одного фігуранта "справи податківців" Віктор Башук. Фото: ab.org.ua

Чиновник був затриманий в рамках антикорупційної спецоперації 24 травня. Він може вийти з-під варти, якщо внесе 15 млн гривень застави, повідомляє "LB.ua" з посиланням на прес-службу суду.

Суд першої інстанції відпустив Башука під особисте зобов'язання, однак прокуратура це рішення оскаржила.

Нагадаємо, 24 травня в 15 областях України пройшла антикорупційна операція, в якій було задіяно близько 2 000 поліцейських, 500 прокурорів, проводилися 450 обшуків. Поліція заявила, що зібрала докази, що податкова служба під керівництвом Олександра Клименка завдала державі збитків на суму 95,921 млрд грн. 23 затриманих податківців доставили на вертольотах до Києва.

Згодом стало відомо, що колишні керівники регіональних управлінь Міністерства доходів і зборів, затримані у справі про "податкові майданчики", сплатили понад 37 млн грн застав.

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21 06 2017 19:39
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