Закрили справу про конфлікт інтересів Денісової під час призначення на омбудсмена
Згідно з протоколом про адмінпорушення Денісова, будучи народним депутатом, 15 березня брала участь в обговоренні і голосуванні за свою кандидатуру на посаду омбудсмена, повідомляє "Українська правда".
"Я розраховую на вашу підтримку", - заявила Денісова після завершення виступу.
"Достеменно вбачається, що ОСОБА_2 (Денісова – ред.) під час безпосередньої участі в обговоренні та надалі в голосуванні за питання… стосовно призначення її на посаду Уповноваженого ВР з прав людини не вжила заходів щодо недопущення виникнення реального конфлікту інтересів, чим порушила … вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів", - йдеться в матеріалах суду.
На думку НАЗК, Денісова мала "приватний інтерес, пов'язаний … з кар'єрним зростанням, немайновим інтересом, зумовленим повноваженнями та особливим статусом посади" омбудсмена.
Водночас Денісова і її захисник заявляли на суді про відсутність в діях омбудсмена складу адмінпорушення та просили провадження по справі закрити.
Суддя закрив провадження у справі "у зв'язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення".
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