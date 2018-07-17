Закрили справу про конфлікт інтересів Денісової під час призначення на омбудсмена

Про це йдеться в постанові суду від 2 липня

Печерський райсуд Києва закрив справу про конфлікт інтересів уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової під час призначенні її на посаду омбудсмена.

Згідно з протоколом про адмінпорушення Денісова, будучи народним депутатом, 15 березня брала участь в обговоренні і голосуванні за свою кандидатуру на посаду омбудсмена, повідомляє "Українська правда".

"Я розраховую на вашу підтримку", - заявила Денісова після завершення виступу.

"Достеменно вбачається, що ОСОБА_2 (Денісова – ред.) під час безпосередньої участі в обговоренні та надалі в голосуванні за питання… стосовно призначення її на посаду Уповноваженого ВР з прав людини не вжила заходів щодо недопущення виникнення реального конфлікту інтересів, чим порушила … вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів", - йдеться в матеріалах суду.

На думку НАЗК, Денісова мала "приватний інтерес, пов'язаний … з кар'єрним зростанням, немайновим інтересом, зумовленим повноваженнями та особливим статусом посади" омбудсмена.

Водночас Денісова і її захисник заявляли на суді про відсутність в діях омбудсмена складу адмінпорушення та просили провадження по справі закрити.

Суддя закрив провадження у справі "у зв'язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення".