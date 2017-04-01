Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Суд заочно заарештував Курченка

Захист має намір подати апеляцію
Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для власника Східно-європейської паливно-енергетичної компанії (СЄПЕК) Сергія Курченка.
Суд заочно заарештував Курченка Сергій Курченко. Фото: Ігор Cкачков/Forbes

"Це вже втретє суд виносить ідентичне рішення про застосування запобіжного заходу до мого клієнта у вигляді утримання під вартою", - повідомив адвокат бізнесмена Юрій Сухов, інформує LB.ua.

Рішення суд виніс у ніч на середу, 4 січня. Перші дві ухвали про арешт столичний суд раніше скасував.

Захист Курченка має намір подати апеляцію.

Раніше, IPress.ua зазначав, що Печерський районний суд Києва не зміг обрати запобіжний захід втікачу-бізнесмену Сергію Курченку, оскільки його захист заявив відвід судді.

Нагадаємо, 28 грудня Апеляційний суд Києва скасував дозвіл на затримання і утримання під вартою побіжного бізнесмена часів Януковича Сергія Курченка.

Генпрокуратура України звинуватила підприємця Сергія Курченка в розкраданні 5,6 млрд грн, які належали Національному банку, Укргазбанку, ПАТ "Аграрний фонд", вкладникам Брокбізнесбанку і Реал Банку.

Сам Сергій Курченко після Евромайдана виїхав в Росію.

У квітні 2014 р. Курченко був оголошений в міжнародний розшук. У березні 2014 р. Генпрокуратурою було відкрито кримінальне провадження проти посадових осіб держпідприємств, які виробляють зріджений газ: акціонерних товариств "Укргазвидобування", "Чорноморнафтогаз" і "Укрнафта".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 01 2017 11:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відставки 2016: Реформували та не виреформували

Відставки 2016: Реформували та не виреформували

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.