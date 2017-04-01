Суд заочно заарештував Курченка
"Це вже втретє суд виносить ідентичне рішення про застосування запобіжного заходу до мого клієнта у вигляді утримання під вартою", - повідомив адвокат бізнесмена Юрій Сухов, інформує LB.ua.
Рішення суд виніс у ніч на середу, 4 січня. Перші дві ухвали про арешт столичний суд раніше скасував.
Захист Курченка має намір подати апеляцію.
Раніше, IPress.ua зазначав, що Печерський районний суд Києва не зміг обрати запобіжний захід втікачу-бізнесмену Сергію Курченку, оскільки його захист заявив відвід судді.
Нагадаємо, 28 грудня Апеляційний суд Києва скасував дозвіл на затримання і утримання під вартою побіжного бізнесмена часів Януковича Сергія Курченка.
Генпрокуратура України звинуватила підприємця Сергія Курченка в розкраданні 5,6 млрд грн, які належали Національному банку, Укргазбанку, ПАТ "Аграрний фонд", вкладникам Брокбізнесбанку і Реал Банку.
Сам Сергій Курченко після Евромайдана виїхав в Росію.
У квітні 2014 р. Курченко був оголошений в міжнародний розшук. У березні 2014 р. Генпрокуратурою було відкрито кримінальне провадження проти посадових осіб держпідприємств, які виробляють зріджений газ: акціонерних товариств "Укргазвидобування", "Чорноморнафтогаз" і "Укрнафта".
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