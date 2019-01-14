Суд засудив до 10 років танкіста, який застрелив свого командира в зоні АТО

Інцидент стався в 2017 році під час розпивання алкоголю

Суд у Донецькій області засудив до 10 років в'язниці танкіста Сергія Польового, який застрелив свого командира Євгена Подколзина під час служби в зоні проведення антитерористичної операції (АТО).

Підсудний молодший сержант - військовослужбовець 54-ї окремої механізованої бригади (в/ч 2970) був призначений командуванням на посаду водія в танковому батальйоні і на початку 2017 року відправлений у зону АТО. В ніч з 11 на 12 березня 2017 року він зі своїм командиром, молодшим лейтенантом Подколзиним, і іншими товаришами по службі розпивав спиртні напої в бліндажі в лісопосадці біля села Парасковіївка Бахмутського району Донецької області, повідомляє LB.UA.

Експертиза встановила, що підсудний випив 2 пляшки пива і 200 г горілки. Під час розпивання спиртних напоїв військові дістали автомати Калашникова і почали для розваги стріляти в підлогу і стіни бліндажа. У певний момент молодший сержант Подколзин попросив Польового вистрілити в його бік.

Обвинувачений сприйняв це прохання як виклик і перевірку на точність, оскільки він мав найкращі показники зі стрільби в своєму підрозділі. Молодший сержант вистрілив з автомата Калашникова в бік свого командира, куля влучила в голову, він помер на місці.

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У суді обвинувачений частково визнав провину, але підкреслив, що не спеціально стріляв у свого товариша по службі, а випадково зачепив спусковий гачок автомата, що лежав на другому ярусі двоповерхового ліжка. Проте суд не повірив його показам, пославшись на численні неточності в описі події.

Військовослужбовця визнано винним в умисному вбивстві і засуджено до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в окупованому бойовиками підтримуваної Росією збройного угруповання "ДНР" Донецьку підірвали опори залізничного мосту через об'їзну автомобільну дорогу "Слов'янськ-Донецьк-Маріуполь".