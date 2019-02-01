CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ окупованому бойовиками підтримуваної Росією збройного угруповання "ДНР" Донецьку підірвали опори залізничного мосту через об'їзну автомобільну дорогу "Слов'янськ-Донецьк-Маріуполь".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В окупованому Донецьку підірвали міст
У результаті інциденту рух було зупинено
Фото: dt.ua
У результаті інциденту, за заявами бойовиків, рух було зупинено, інформує "Дзеркало тижня".
"Для запобігання можливого обвалення моста, здійснено завантаження, транспортування і встановлення 3-х фундаментних стаканів, однією залізобетонної опори, восьми фундаментних блоків, міжупорний простір укладено 106 шпал", – повідомили самі бойовики "ДНР".
Також, 1 січня на Донбасі загинув один український військовий, ще двоє отримали поранення.
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02 01 2019 13:11 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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