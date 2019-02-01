Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В окупованому Донецьку підірвали міст

У результаті інциденту рух було зупинено
В окупованому бойовиками підтримуваної Росією збройного угруповання "ДНР" Донецьку підірвали опори залізничного мосту через об'їзну автомобільну дорогу "Слов'янськ-Донецьк-Маріуполь".
В окупованому Донецьку підірвали міст Фото: dt.ua

У результаті інциденту, за заявами бойовиків, рух було зупинено, інформує "Дзеркало тижня".

"Для запобігання можливого обвалення моста, здійснено завантаження, транспортування і встановлення 3-х фундаментних стаканів, однією залізобетонної опори, восьми фундаментних блоків, міжупорний простір укладено 106 шпал", – повідомили самі бойовики "ДНР".

Також, 1 січня на Донбасі загинув один український військовий, ще двоє отримали поранення.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 01 2019 13:11
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.