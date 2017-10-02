Суд засудив до трьох років позбавлення волі бойовика "ЛНР"
У травні 2014 року 31-річний безробітний житель Сєвєродонецька приєднався до одного з бандугруповань терористів, зі зброєю чергував на блокпостах, патрулював місто на автомобілі газової служби, викраденому бойовиками, повідомляє прес-служба СБУ на сторінці у Facebook.
Також разом з іншими місцевими безробітними та кримінальними елементами зловмисник пройшов підготовку в тренувальному таборі в Лисичанську під наглядом російського куратора.
У липні 2014 року, коли українська армія звільняла Сєвєродонецьк та Лисичанськ від бойовиків, він чинив їй збройний опір.
Співробітники СБУ затримали бойовика в червні 2015 року.
За участь у діяльності незаконних збройних формувань суд визнав зловмисника винним та позбавив його волі строком на 3 роки з відбуванням покарання у кримінально-виконавчій установі закритого типу.
Нагадаємо, що суд в Донецькій області засудив громадянина Росії до 11 років в'язниці з конфіскацією майна за участь у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків так званої "ДНР".
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