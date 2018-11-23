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Суд зупинив провадження у справі за позовом Саакашвілі до Порошенка для почеркознавчої експертизи

Верховний Суд вчергове повернув справу для продовження проведення почеркознавчої експертизи підпису Саакашвілі
У п'ятницю, 23 листопада, Верховний Суд поновив провадження у справі за позовом Міхеіла Саакашвілі до президента України Петра Порошенка для розгляду клопотання експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, після чого зупинив – до одержання результатів почеркознавчої експертизи.
Суд зупинив провадження у справі за позовом Саакашвілі до Порошенка для почеркознавчої експертизи Фото: ukranews.com

Про це пише "Судова влада України".

Зокрема, експерти просили надати роз'яснення, уточнення стосовно статусу переданих для проведення експертного дослідження документів, а також надати додаткові матеріали для проведення почеркознавчої експертизи.

Під час судового засідання були подані клопотання представників позивача – адвокатів Міхеіла Саакашвілі, про витребування результатів проведення експертизи, повернення матеріалів судової справи експертною установою до суду й поновлення провадження у справі, а також клопотання про застосування заходів процесуального впливу (штрафу) в цій справі до судових експертів за порушення строків проведення експертизи.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду відмовив у задоволенні клопотання судових експертів. Також Суд відмовив у задоволенні клопотань представників позивача.

Зрештою адміністративну справу разом з оригіналами ухвали повернули Київському науково-дослідному інституту судових експертиз для продовження проведення почеркознавчої експертизи. До одержання її результатів провадження у справі зупинили.

Суд зазначив, що апеляційна скарга на ухвалу в частині зупинення провадження у справі може бути подана до Великої Палати Верховного Суду упродовж 15 днів з дня проголошення ухвали та виготовлення повного тексту судового рішення.

Проведення експертизи Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Верховний Суд доручив 22 червня 2018 року, задовольнивши клопотання представників позивача. Експертній установі передали матеріали судової справи, зокрема 17 документів із підписами позивача, які були надані на вимогу Суду.

Нагадаємо, Міхеіл Саакашвілі вимагає визнати незаконним та скасувати указ президента від 26 липня 2017 року №196/2017 в частині припинення його громадянства України.

Зараз колишній президент Грузії та український політик перебуває в Нідерландах після процедури реадмісії Україною. За словами Саакашвілі, він хоче повернутися до Грузії і в суді очистити своє ім'я.

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23 11 2018 22:30
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