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Суддю Окружного адмінсуду Києва спіймали на хабарі у $2 тисячі

Вирішується питання про повідомлення судді про підозру
Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з СБУ затримали під час одержання хабара суддю Окружного адміністративного суду Києва.
Суддю Окружного адмінсуду Києва спіймали на хабарі у $2 тисячі Фото: depositphotos

"Вказана особа вимагала в одного з учасників судового розгляду неправомірну вигоду за прийняття рішення на його користь у розмірі 10 тисяч доларів", - повідомляє прес-служба САП у Facebook.   

Зловмисницю затримали 10 травня під час отримання першого "траншу" в сумі 2 тисячі доларів.

Наразі вирішується питання про повідомлення судді про підозру та скерування до Вищої ради правосуддя подання про відсторонення від посади.

Нагадаємо, у Донецькій області прокурор вимагав 15 тис. доларів хабара за зміну запобіжного заходу підозрюваному.

 
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11 05 2018 11:30
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