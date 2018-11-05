Суддю Окружного адмінсуду Києва спіймали на хабарі у $2 тисячі

Вирішується питання про повідомлення судді про підозру

Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з СБУ затримали під час одержання хабара суддю Окружного адміністративного суду Києва.

"Вказана особа вимагала в одного з учасників судового розгляду неправомірну вигоду за прийняття рішення на його користь у розмірі 10 тисяч доларів", - повідомляє прес-служба САП у Facebook.

Зловмисницю затримали 10 травня під час отримання першого "траншу" в сумі 2 тисячі доларів.

Наразі вирішується питання про повідомлення судді про підозру та скерування до Вищої ради правосуддя подання про відсторонення від посади.

Нагадаємо, у Донецькій області прокурор вимагав 15 тис. доларів хабара за зміну запобіжного заходу підозрюваному.