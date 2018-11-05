CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСпеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з СБУ затримали під час одержання хабара суддю Окружного адміністративного суду Києва.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суддю Окружного адмінсуду Києва спіймали на хабарі у $2 тисячі
Вирішується питання про повідомлення судді про підозру
Фото: depositphotos
"Вказана особа вимагала в одного з учасників судового розгляду неправомірну вигоду за прийняття рішення на його користь у розмірі 10 тисяч доларів", - повідомляє прес-служба САП у Facebook.
Зловмисницю затримали 10 травня під час отримання першого "траншу" в сумі 2 тисячі доларів.
Наразі вирішується питання про повідомлення судді про підозру та скерування до Вищої ради правосуддя подання про відсторонення від посади.
Нагадаємо, у Донецькій області прокурор вимагав 15 тис. доларів хабара за зміну запобіжного заходу підозрюваному.
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