Уляна Супрун порадила, як впоратися з перевтомою після свят

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що робити, якщо після тривалих свят виникає перевтома і складно повернутися до роботи.

"Засинаєте за робочим столом після тривалих свят і не відчуваєте, що відпочили? Втома не обов'язково виникає через постійне навантаження на роботі. Підготовка до свят теж забирає чимало сил + короткий світловий день, низька температура, перехід у новий календарний рік. Усе разом це викликає підвищене фізичне і психологічне навантаження. Наш організм зазвичай реагує на такі умови втомою, млявістю, роздратуванням", - зазначила Супрун у Facebook.

Такі симптоми не варто недооцінювати. Ба більше, крім дискомфорту, вони можуть свідчити про більш серйозні проблеми зі здоров'ям.

Втома може бути симптомом багатьох хвороб - діабету, серцево-судинних захворювань, артриту, анемії, захворювань щитовидної залози або синдрому хронічної втоми.

Найпоширеніші ознаки втоми: відчуття занепаду сил; неуважність і погіршення концентрації; погіршення пам'яті; уповільнення процесів мислення, зменшення глибини і критичності мислення; зниження інтересу до роботи; підвищена дратівливість; перманентна сонливість; реакція серцево-судинної системи - підвищення рівня артеріального тиску і частоти пульсу.

"Якщо у вас немає медичних причин втоми, то ці симптоми повідомляють, що саме час зупинитися, відпочити і відновити втрачені сили. Інакше ви ризикуєте отримати перевтому - сукупність стійких, несприятливих для здоров'я функціональних зрушень в організмі, після яких украй важко повернутися до норми", - наголосила в.о. голови МОЗ.

"Щоб повернутися до нормального життєвого ритму, необхідно скоригувати спосіб життя. Повноцінний сон, правильний режим харчування, регулярні фізичні навантаження, відмова від шкідливих звичок. Окрім того, дуже важливо подбати про раціональний розподіл часу, який ви витрачаєте на роботу і відпочинок, достатню кількість позитивних емоцій і приємні заняття, які допоможуть вам наповнити день радістю", - додала Супрун.

Також, Супрун розповіла, чому чоловіки перебільшують симптоми під час застуди. Чоловіки і жінки по-різному переносять деякі хвороби.