Сущенку продовжили арешт ще на три місяці
Суд закончился. Роману Сущенко продлён срок содержания под стражей ещё на три месяца, до 30 апреля 2017 года.— Mark Feygin (@mark_feygin) 25 января 2017 г.
Раніше повідомляли, що Лефортовський суд Москви продовжив арешт українському журналісту Роману Сущенку, обвинуваченому в Росії у шпигунстві, до кінця січня.
Нагадаємо, незаконно затриманий у Росії кореспондент Укрінформу Роман Сущенко внесений у список з обміну, який складають в Об'єднаному центрі звільнення заручників, створеному в СБ України.
Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував українського журналіста Романа Сущенка на два місяці, обвинуваченого в шпигунстві. Водночас ФСБ РФ заявляє, що Сущенко є співробітником головного управління розвідки Міноборони України
Вчора Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію "Напади на журналістів і свободу ЗМІ в Європі", підготовлену главою української делегації в ПАРЄ Володимиром Ар'євим.
У резолюції є чітка вимога до РФ звільнити журналістів Романа Сущенка та Миколу Семену
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