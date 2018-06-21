Активісти намагалися потрапити на голосування щодо Поштової площі, - ОНОВЛЕНО
До зали впустили лише журналістів. Громадських активістів не пускали, повідомляє "Громадське".
Активісти виступають за створення Музею на Поштовій площі. 21 червня мало відбутися голосування щодо відповідного проекту рішення, але 19 червня стало відомо, що зареєстрували новий проект вирішення питання на Поштовій, але там не згадується про припинення інвестиційного договору і не йдеться про створення музею. Це обурило активістів, які півроку влаштовували акції з вимогою підтримати попередній проект, який передбачає створення музею. Протестувальники встановили намети біля Київради та вимагають повернути договір.
Поліція продовжує охороняти вхід до сесійної зали. Голова фракції "Свобода" у Київраді Юрій Сиротюк заявив, що Київрада не ухвалювала рішення про посилену охорону і не зверталася з такою пропозицією до поліції. Він вважає присутність правоохоронців у Київраді тиском на самоврядування.
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"Вранці відбулася штовханина на вході. Це сталося тому, що у нас є певний порядок пропуску осіб у будівлю. А люди, які прийшли на засідання Київради – журналісти, активісти, хотіли зайти всі разом. Але охорона має всіх перевіряти по списку. Ці ж люди, що прийшли, не хотіли чекати, поки їх знайдуть у списку. Тому сталася не бійка, але штовханина", - сказала речник Київради Наталя Пругар.
В результаті штовханини активісти навіть зламали двері, додала Пугар.
"Усі зайшли. Сьогодні тут безпрецедентна кількість і журналістів, і громадян через питання Поштової площі", - заявила Пругар
"Деякі депутати поїхали прощатися, через відсутність кворуму засідання затримувалось, але воно буде, питання Поштової буде розглянуте, і, думаю, рішення буде виключно позитивне", - сказала Пругар.
Всі засідання міськради "гласні, і немає проблеми, що ми когось не пускаємо", але разом з тим закликала громаду дотримуватися внутрішнього порядку міської ради і проходити у кулуари після перевірки охорони, наголосила вона.
"Це ж для безпеки самих людей, які приходять", - підсумувала Пругар.
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