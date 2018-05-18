Світоліна вийшла до півфіналу турніру WTA в Італії
В п’ятницю українка переграла у двох сетах німкеню Анджелік Кербер – 6:4, 6:4.
"Світоліна продовжила шлях на захист титулу рішучою перемогою над колишньою першою ракеткою світу Анджелік Кербер", - повідомляє жіноча тенісна асоціація.
.@ElinaSvitolina is the first into the @InteBNLdItalia semifinals!— WTA (@WTA) 18 мая 2018 г.
Tops Kerber 6-4, 6-4! pic.twitter.com/WyMWeNdpWL
У фіналі тенісистка зустрінеться з з переможницею пари Анетт Контавейт із Естонії та Каролін Возняцкі з Данії.
.@ElinaSvitolina closes in on victory! #ibi18 pic.twitter.com/4qq1OSMQdZ— WTA (@WTA) 18 мая 2018 г.
Минулого року Світоліна виграла цей турнір.
Нагадаємо, на ґрунтовому турнірі Porsche Tennis Grand Prix - Premier в Штутгарті з призовим фондом 776 тис. євро перша ракетка України Еліна Світоліна в 1/8 фіналу зустрічалася з чеською тенісисткою Маркетою Вондрушовою.
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