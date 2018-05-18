Світоліна вийшла до півфіналу турніру WTA в Італії У фіналі тенісистка зустрінеться з з переможницею пари Анетт Контавейт із Естонії та Каролін Возняцкі з Данії

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до півфіналу престижного тенісного турніру WTA "Premier 5" в Римі.

Фото: tennis365.com

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