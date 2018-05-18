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Світоліна вийшла до півфіналу турніру WTA в Італії

У фіналі тенісистка зустрінеться з з переможницею пари Анетт Контавейт із Естонії та Каролін Возняцкі з Данії
Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до півфіналу престижного тенісного турніру WTA "Premier 5" в Римі.
Світоліна вийшла до півфіналу турніру WTA в Італії Фото: tennis365.com

В п’ятницю українка переграла у двох сетах німкеню Анджелік Кербер – 6:4, 6:4.

"Світоліна продовжила шлях на захист титулу  рішучою перемогою над колишньою першою ракеткою світу Анджелік Кербер", -  повідомляє жіноча тенісна асоціація.

 

У фіналі тенісистка зустрінеться з з переможницею пари Анетт Контавейт із Естонії та Каролін Возняцкі з Данії.

 

Минулого року Світоліна виграла цей турнір.

Нагадаємо, на ґрунтовому турнірі Porsche Tennis Grand Prix - Premier в Штутгарті з призовим фондом 776 тис. євро перша ракетка України Еліна Світоліна в 1/8 фіналу зустрічалася з чеською тенісисткою Маркетою Вондрушовою.

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18 05 2018 18:10
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