Світоліна вийшла до півфіналу турніру WTA в Італії

"Світоліна продовжила шлях на захист титулу рішучою перемогою над колишньою першою ракеткою світу Анджелік Кербер", - повідомляє жіноча тенісна асоціація.

.@ElinaSvitolina is the first into the @InteBNLdItalia semifinals!



Tops Kerber 6-4, 6-4! pic.twitter.com/WyMWeNdpWL