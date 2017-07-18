Світові збитки від кібератак становлять $450 млрд

Компанії в усьому світі втратили близько 450 мільярдів доларів в 2016 році через кібератаки.

У дослідженні страхового ринку Lloyd's of London наводяться усереднені цифри, так як реальний масштаб наслідків від подібних атак прорахувати складно, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з дослідженням, при одній атаці на провайдерів хмарного сервісу та їх клієнтів, яка призведе до перебоїв роботи підприємств, світова економіка може втратити від 4,6 млрд доларів.

Якщо мова йде про велику атаку, цей показник може скласти 53,1 млрд доларів. Якщо кібератака триватиме довго і буде вражена мережа більшості організацій, то збиток може досягти 121,4 млрд доларів.

Якщо при атаці буде заражена комп'ютерна мережа, якою користуються компанії по всьому світу, збиток для економіки може скласти від 9,7 млрд до 28,7 млрд доларів.

Нагадаємо, у вівторок, 4 липня, спеціальні агенти департаменту кіберполіції спільно з фахівцями СБУ та міської прокуратури припинили другий етап кібератаки Petya.

Кіберполіція в середу, 5 липня, опублікувала звіт про атаку вірусу Petya (він також Diskcoder.C, ExPetr, PetrWrap, NotPetya).

7 липня M.E.Doc заявила про усунення проблем з програмою після атаки вірусу Petya та відновлення роботи сайту.

Держспецзв’язку попередила, що власники мереж, які зазнали ураження вірусом PetyaRansomware, навіть відновивши свої комп’ютери, можуть стати об’єктом повторної кібератаки.