Держспецзв’язку попереджає про ймовірність повторної кібератаки

Держспецзв’язку попередила, що власники мереж, які зазнали ураження вірусом PetyaRansomware, навіть відновивши свої комп’ютери, можуть стати об’єктом повторної кібератаки.

Про це повідомила прес-служба відомства.

Команда CERT-UA розробила нові рекомендації для зменшення ризиків повторного ураження та мінімізації (уникнення) наслідків, пов’язаних з кібератакою.

У Держспецзв’язку радять якнайшвидше скористатись опублікованими рекомендаціями та закликають взяти участь в інтерактивному опитуванні команди CERT-UA щодо аналізу наслідків атаки PetyaRansomware.

Нагадаємо, що Microsoft підтвердив провину M.E.Doc у поширенні вірусу Petya.А, який вразив безліч компаній в Україні та світі.

Як відомо, 27 червня комп’ютерні мережі низки українських підприємств та установ зазнали масштабної кібератаки з 14 години за київським часом. Хакерські атаки здійснюють за допомогою вірусу Petya.А, який використовує недоліки операційних систем і шифрує файли.

У середу, 28 червня, сайт Кабміну повідомив, що масштабна кібератака на корпоративні мережі і мережі органів влади, яка відбулася 27 червня, зупинена.

Антивірусна компанія Symantec знайшла спосіб зупинити поширення вірусу Petya, від якого 27 червня постраждала Україна та інші країни світу.