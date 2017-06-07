Держспецзв’язку попереджає про ймовірність повторної кібератаки
Про це повідомила прес-служба відомства.
Команда CERT-UA розробила нові рекомендації для зменшення ризиків повторного ураження та мінімізації (уникнення) наслідків, пов’язаних з кібератакою.
У Держспецзв’язку радять якнайшвидше скористатись опублікованими рекомендаціями та закликають взяти участь в інтерактивному опитуванні команди CERT-UA щодо аналізу наслідків атаки PetyaRansomware.
Нагадаємо, що Microsoft підтвердив провину M.E.Doc у поширенні вірусу Petya.А, який вразив безліч компаній в Україні та світі.
Як відомо, 27 червня комп’ютерні мережі низки українських підприємств та установ зазнали масштабної кібератаки з 14 години за київським часом. Хакерські атаки здійснюють за допомогою вірусу Petya.А, який використовує недоліки операційних систем і шифрує файли.
У середу, 28 червня, сайт Кабміну повідомив, що масштабна кібератака на корпоративні мережі і мережі органів влади, яка відбулася 27 червня, зупинена.
Антивірусна компанія Symantec знайшла спосіб зупинити поширення вірусу Petya, від якого 27 червня постраждала Україна та інші країни світу.
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