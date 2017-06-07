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Держспецзв’язку попереджає про ймовірність повторної кібератаки

У Держспецзв’язку радять якнайшвидше скористатись опублікованими рекомендаціями
Держспецзв’язку попередила, що власники мереж, які зазнали ураження вірусом PetyaRansomware, навіть відновивши свої комп’ютери, можуть стати об’єктом повторної кібератаки.
Держспецзв’язку попереджає про ймовірність повторної кібератаки Фото: з вільних джерел

Про це повідомила прес-служба відомства.

Команда CERT-UA розробила нові рекомендації для зменшення ризиків повторного ураження та мінімізації (уникнення) наслідків,  пов’язаних з кібератакою.

У  Держспецзв’язку радять якнайшвидше скористатись опублікованими рекомендаціями та закликають взяти участь в інтерактивному опитуванні команди CERT-UA щодо аналізу наслідків атаки PetyaRansomware.

Нагадаємо, що Microsoft підтвердив провину M.E.Doc у поширенні вірусу Petya.А, який вразив безліч компаній в Україні та світі.

Як відомо, 27 червня комп’ютерні мережі низки українських підприємств та установ зазнали масштабної кібератаки з 14 години за київським часом. Хакерські атаки здійснюють за допомогою вірусу Petya.А, який використовує недоліки операційних систем і шифрує файли.

У середу, 28 червня, сайт Кабміну повідомив, що масштабна кібератака на корпоративні мережі і мережі органів влади, яка відбулася 27 червня, зупинена.

Антивірусна компанія Symantec знайшла спосіб зупинити поширення вірусу Petya, від якого 27 червня постраждала Україна та інші країни світу.

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06 07 2017 20:42
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