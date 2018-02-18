Світовий банк нагадав Україні про її боргові зобов'язання
"Вже є план фінансування, який допоможе вам це зробити. Ви не залишитеся наодинці з "борговою" проблемою. Але вкрай важливі дві складові цього плану. По-перше, йдеться про оптимізацію управління державним боргом, яка дозволить уникнути в майбутньому ситуації, що склалася зараз, коли більшість виплат припала на досить короткий період. Боргові виплати треба планувати заздалегідь", – заявив Муллер в інтерв'ю DT.UA.
На його думку, українські органи влади повинні змінити свої підходи щодо боргової політики, плануючи не тільки залучення коштів, але і майбутні виплати за запозиченнями, розтягуючи ці виплати в часі.
"По-друге, Україні важливо зберегти доступ до фінансування не тільки Світового банку і МВФ, але й на зовнішніх ринках запозичень. А залучати кошти, щоб фінансувати поточні борги, доведеться. Для того щоб була можливість отримати нові кредити, міжнародні джерела фінансування повинні бути впевнені в тому, що українська економіка буде розвиватися", – сказав Муллер.
Економічна програма уряду України повинна відповідати очікуванням кредиторів.
"Борги потрібно віддавати. Це хороший сигнал для кредиторів і можливість отримати нове фінансування. Але, залучаючи нові кредити, треба бути дуже обережними. І, звичайно, необхідно зважено підходити до сум запозичень. Не потрібно накопичувати борги, тому що в майбутньому частина доходів держави піде на їх виплати, тому займати треба, усвідомлюючи, що зростання державного боргу – це не менший ризик, ніж відмова від обслуговування боргів", – підкреслив віце-президент СБ.
Нагадаємо, критичним питанням для співпраці з Україною Світовий банк вважає створення Антикорупційного суду.
У січні Національний банк України передав до 1 мільярда доларів золотовалютних резервів країни в управління Світовому банку.
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