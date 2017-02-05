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Син екс-голови РДА на Закарпатті намагався незаконно вивезти $400 тис за кордон, – Москаль

Незадекларовані 400 тисяч доларів швидше за все будуть конфісковані в держбюджет Румунії
Син колишнього голови Тячівської РДА на Закарпатті намагався незаконно вивезти за кордон 400 тисяч доларів готівкою.
Син екс-голови РДА на Закарпатті намагався незаконно вивезти $400 тис за кордон, – Москаль Геннадій Москаль. Фото: slovoidilo.ua

Відповідну заяву на своїй сторінці у Facebook зробив губернатор Закарпаття Геннадій Москаль.

За його словами, у понеділок ввечері прикордонна поліція Румунії затримала двох громадян України, мешканців Тячівського району: 24-річного Михайла Йовдія та його дружину – 23-річну Олену Йовдій. Обоє перетнули українсько-румунський кордон на автомобілі Maserati у міжнародному пункті пропуску "Солотвино – Сігет Мармацієй".

Під час огляду автомобіля румунські поліцейські виявили 400 тисяч американських доларів, захованих під запасним колесом. Всупереч митним правилам гроші не були задекларовані ні при виїзді з України, ні при в’їзді в Румунію.

24-річний Михайло Йовдій – це син Василя Йовдія, керівника партії "Єдиний центр" у Тячівському районі, колишнього неодноразового голови Тячівської райдержадміністрації.

Москаль додав, що сам автомобіль Maserati був куплений у той час, коли Василь Йовдій керував Тячівським районом.

Губернатор зазначив, що незадекларовані 400 тисяч доларів швидше за все будуть конфісковані в держбюджет Румунії.

"Наостанок питання – хто повірить, що наші митники не помітили 400 тисяч доларів під запасним колесом? Особисто я не вірю, тому доручив прокуратурі й СБУ провести ретельну перевірку цього факту й притягнути їх до відповідальності", - додав Москаль.

Нагадаємо, що голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль оприлюднив дані з виплати заробітної плати за січень – лютий цього року в органах місцевого самоврядування на Закарпатті. Деякі чиновники нараховують собі премії в 300-500% і отримують, працюючи в селі, по 35 тисяч гривень.

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