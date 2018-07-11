Сина Грицака змусили переслідувати активістів Майдану, - відповідь прокуратури
Про це йдеться у відповіді прес-служби прокуратури Полтавської області на запит BIHUS.Info. Олег Грицак зараз працює заступником начальника цієї прокуратури.
"На той час (січень 2014 року - ред.) Грицак О.В. займав посаду рядового прокурора прокуратури, що є самою низовою ланкою прокурорських працівників, та не міг жодним чином впливати на рішення керівництва", – йдеться у відповіді.
"Групу прокурорів було зобов’язано відповідно до галузевих наказів з’явитись до суду та зачитати позицію старшого процесуального керівника", – стверджується у ній.
У тих судових засіданнях в Оболонському райсуді Києва Олег Грицак просив суд узяти під варту студентів Вадима Ковальова і Данила Окулова, а також активіста Сергія Сімонова. Та судді вирішили застосувати до майданівців домашній арешт.
Прес-служба прокуратури Полтавської області наголосила, що Олег Грицак не подавав апеляції на такі рішення суду, "незважаючи на бажання керівництва обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою".
У відповіді на запит також написано: "Грицаком О.В. в подальшому підтримано в судовому засіданні клопотання Окулова Д.Д. та Ковальова В.В. щодо зміни умов виконання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту – з цілодобового на нічний".
Втім тексти судових рішень, які має редакція BIHUS.Info, це не підтверджують: подібні позиції прокурора Олега Грицака там не зафіксовані.
Полтавська прокуратура ж наполягає: "Грицак О.В. особисто слідчі дії у вказаних кримінальних провадженнях не виконував, вказівок слідчим щодо розслідування кримінальних проваджень не надавав, жодних документів останнім підписано не було".
Редакція отримала відповідь 2 листопада, тобто через 4 тижні після того, як журналісти BIHUS.Info надіслали свій запит в рамках розслідування "Антимайдан Грицака-молодшого".
Тоді у розмові з журналістами прокурор Олег Грицак відмовився від коментарів на камеру, але пообіцяв, що на всі запитання відповідь дасть прес-служба.
Журналісти отримали копії трьох неопублікованих у судовому реєстрі ухвал Оболонського райсуду від січня 2014 року, з яких слідує, що Олег Грицак як прокурор просив тримати під вартою згаданих активістів "Революції Гідності".
Вони виявили, що попри це його не люстрували, а тепер він працює на Полтавщині.
Міністерство юстиції пояснило, що Олег Грицак під час "Революції гідності" фігурував як прокурор у справах, за які не передбачена люстрація.
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