Сироїд оприлюднила диплом про вищу освіту Супрун

Заступник голови Верховної Ради України Оксана Сироїд опублікувала на своїй сторінці у Facebook диплом про вищу медичну освіту в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

"Допомога тим, хто шукає і не може знайти диплом про вищу освіту в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун", – написала віце-спікер на своїй сторінці у Facebook.

Супрун має диплом університету штату Мічиган і ступінь доктора медицини.

Також Сироїд опублікувала свідоцтво про визнання іноземного документа про освіту, яке Супрун видало Міністерством освіти і науки в липні минулого року.

В документі йдеться, що американський диплом Супрун дає право на працевлаштування на території України. Також в. о. міністра має право на продовження навчання в Україні.

Нагадаємо, що у перший день нового року кардіохірург Борис Тодуров на своїй сторінці у Facebook заявив, що державні закупівлі препаратів і витратних матеріалів для лікування серцево-судинних хвороб зірвані й звинуватив у непроведенні тендерів особисто очільницю МОЗ Уляну Супрун. До того ж, він заявив про перешкоджання міністерством охорони здоров'я у відкритті філіалів Інституту серця на Донеччині й Луганщині. На бік кардіохірурга Тодурова стали інші лікарі, також депутати "Опозиційного блоку", а комітет Ради запросив сторони конфлікту для з'ясування ситуації.

На захист Уляни Супрун та її команди виступив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Він заявив, що всі попередні роки в міністерстві панувала корупція, а теперішнє керівництво робить кроки, аби її подолати. З медиками ж закликав шукати порозуміння в дискусіях. На підтримку Супрун виступили ще кілька урядовців.

"Безумовно, цей нормальний процес комусь дуже не подобається. Але позиція уряду чітка і правильна – ідеологія, яка була ще схвалена попереднім урядом, про передачу міжнародних закупівель за препарати міджнародним організаціям, абсолютно правильна", - наголосив віце-прем'єр Павло Розенко.

Довідка: Уляна Супрун народилася в місті Детройт в США. Восени 2013 року разом із чоловіком переїхала в Україну. Під час Революції гідності була в Києві на Майдані. Вона працювала в медичній службі, згодом очолила гуманітарні ініціативи Світового конгресу українців і заснувала організацію "Захист Патріотів", яка займається тренуваннями з тактичної медицині і забезпечує українських бійців поліпшеними індивідуальними аптечками стандарту НАТО. У жовтні 2015 року стала консультантом комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я.

У липні 2015 року одержала українське громадянство.

22 червня Супрун призначили заступником міністра охорони здоров'я, а з 1 серпня очолила МОЗ.