Ситник підтвердив закупівлю НАБУ костюмів у фігуранта "справи рюкзаків Авакова"

Ситник визнав, що ці доручення Литвин виконував на підставі підробленої довіреності

Директор НАБУ Артем Ситник підтвердив закупку спортивних костюмів для співробітників Бюро в підприємства Володимира Литвина, який є третім підозрюваним у "справі рюкзаків Авакова".

"Дійсно, фізична особа підприємець Литвин брав участь у закупівлі тих предметів, що ви вказали (спортивних костюмів - ред.). Але по цій справі він проходить не як ФОП, а як представник фірми "Дніпроленд", - розповів Ситник під час засідання Антикорупційного комітету парламенту, пише "Громадське".

Ситник визнав, що ці доручення Литвин виконував на підставі підробленої довіреності.

"Ми готові надати відповідні документи й показати цю закупку. Закупка проведена по цінам, нижчім за ринкові, усі документи є, майно є, воно належної якості", - додав директор НАБУ.

Нагадаємо, вчора журналіст Станіслав Речинський оприлюднив "Специфікацію до договору", згідно з якою НАБУ закупило в квітні 2017 року 42 спортивні костюми на загальну суму 204,5 тис. грн у фігуранта "справи рюкзаків" Володимира Литвина.

31 жовтня НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи про розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ. 1 листопада підозру вручили третьому фігуранту справи Володимиру Литвину.