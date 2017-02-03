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"Так, можливо", - Гонтарєва щодо чуток про відставку

Вона сказав, що відставка теоретично можлива, але жодних документів не подавалося
Глава Нацбанку Валерія Гонтарєва прокоментувала чутки про відставку.
"Так, можливо", - Гонтарєва щодо чуток про відставку Валерія Гонтарєва. Фото: dsnews.ua

Під час брифінгу в НБУ журналіст задав питання, сожет її підпис під момерандумом з МВФ стати останньою, натякаючи на чутки про її відставку, - повідомляє  "112.ua".

Гонтарєва відповіла: "Так, можливо".

Але вона одразу ж додала, що про будь-які кадрові рішення в керівництві регулятора, за місяць буде повідомлено уряд, а на даний момент правління НБУ працює стабільно і без змін.

Раніше повідомлялося, що Гонтарева найближчим часом може піти у відставку.

Претендентами на її місце називають колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюк і третього президента Віктора Ющенка.

Національний банк заперечує можливе звільнення голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.

Нагадаємо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) зареєструвала кримінальне провадження за фактами можливих зловживань повноваженнями посадовими особами Національного банку, зокрема главою НБУ Валерією Гонтаревої, а також Фонду гарантування вкладів фізичних осіб при здійсненні оціночної діяльності вартості активів ліквідованих банків.

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02 03 2017 14:56
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