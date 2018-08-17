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Таксист під наркотиками врізався у бетонний стовп: пасажирка загинула

Правоохоронці затримали водія
У столиці таксист під впливом наркотичних засобів потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, його пасажирка загинула.
Таксист під наркотиками врізався у бетонний стовп: пасажирка загинула Фото: Нацполіція

Подія сталася в ніч на 17 серпня на проспекті Леся Курбаса.

Правоохоронці встановили, що 37-річний водій автомобіля Opel Astra не впорався з керуванням і виїхав за межі проїзної частини, де зіткнувся з бетонною огорожею.

"У результаті аварії пасажир – 41-річна мешканка Чернігівської області – від отриманих тілесних ушкоджень померла у кареті "швидкої", - повідомляє прес-служба столичної поліції.


Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали водія.

Зазначають, що він відмовився здавати аналіз на вміст алкоголю та наркотиків, але, за попереднім висновком лікаря-нарколога, чоловік перебував під впливом наркотичних засобів.ґЗа інформацією правоохоронців, слідчі готують клопотання про примусове відібрання біологічних зразків для проведення аналізів.

Відомості про подію внесли до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.


Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що за перші 7 місяців 2018 року патрульні поліцейські зупинили в Україні понад 56 тис. п'яних водіїв.

У середу вранці в Києві водій автомобіля Audi, перебуваючи напідпитку, збив на пішохідному переході подружню пару з двома дітьми і втік з місця ДТП.

 

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17 08 2018 13:27
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