Таксист під наркотиками врізався у бетонний стовп: пасажирка загинула
Подія сталася в ніч на 17 серпня на проспекті Леся Курбаса.
Правоохоронці встановили, що 37-річний водій автомобіля Opel Astra не впорався з керуванням і виїхав за межі проїзної частини, де зіткнувся з бетонною огорожею.
"У результаті аварії пасажир – 41-річна мешканка Чернігівської області – від отриманих тілесних ушкоджень померла у кареті "швидкої", - повідомляє прес-служба столичної поліції.
Фото: Нацполіція
Правоохоронці затримали водія.
Зазначають, що він відмовився здавати аналіз на вміст алкоголю та наркотиків, але, за попереднім висновком лікаря-нарколога, чоловік перебував під впливом наркотичних засобів.ґЗа інформацією правоохоронців, слідчі готують клопотання про примусове відібрання біологічних зразків для проведення аналізів.
Відомості про подію внесли до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
Фото: Нацполіція
Нагадаємо, що за перші 7 місяців 2018 року патрульні поліцейські зупинили в Україні понад 56 тис. п'яних водіїв.
У середу вранці в Києві водій автомобіля Audi, перебуваючи напідпитку, збив на пішохідному переході подружню пару з двома дітьми і втік з місця ДТП.
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