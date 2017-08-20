Теракт в Барселоні: поліція знайшла 120 газових каністр для здійснення терактів

Каністри було знайдено в будинку, де раніше прогриміли два вибухи

Поліція Іспанії знайшла 120 газових каністр, які терористи могли застосувати для нових атак.

Каністри було знайдено в будинку в Альканарі, де раніше прогриміли два вибухи.

"Ми починаємо ясно бачити, що [будинок в Альканары] був місцем, де вони готували вибухові речовини для однієї або декількох атак у місті Барселоні", – повідомляє BBC з посиланням на іспанських правоохоронців.

У поліції також наголосили, що знають, хто протаранив фургоном натовп у Барселоні, але не називають ім’я, бо його все ще розшукують.

Як відомо, у четвер, 17 серпня, у Барселоні стався теракт - фургон в'їхав у натовп людей в районі вулиці Рамбла. За останніми даними, в результаті події загинули 13 людей, більше 100 були поранені.

Згодом, у прибережному каталонському місті Камбрілс, розташованому на південний схід від Барселони, співробітники правоохоронних органів Іспанії провели спецоперацію в зв'язку з ймовірною новою терористичною атакою.

Пізніше видання El Espaňol повідомило, що терористи, які вчинили напад в Барселоні, мали більш жорстокі плани. Початковою ідеєю атаки було наповнення трьох фургонів вибуховими речовинами і підрив їх у трьох багатолюдних частинах міста. Однією з поставлених цілей був собор Саграда-Прізвище (Святого Сімейства).

Перед атаками в Барселоні та Камбрільсі два вибухи прогриміли в іспанському муніципалітеті Альканар, унаслідок чого загинуло двоє людей. Було встановлено, що в будинку спрацював вибуховий пристрій, який виготовляли терористи, які там проживали.