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Теракт в Нью-Йорку: У вантажівці знайшли доказ причетності до ІДІЛ

Підозрюваний приїхав в США в 2010 році з Узбекистану
Поліція знайшла свідчення причетності терориста, який вчинив наїзд на людей в Нью-Йорку, до ІДІЛ.
Теракт в Нью-Йорку: У вантажівці знайшли доказ причетності до ІДІЛ Фото: THE NEW YORK TIMES

Про це з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляє NBCnews.

У записці, знайденій усередині вантажівки, якою скоєно наїзд на людей на велосипедній доріжці в Манхеттені, сказано, що злочинець здійснив атаку від імені терористичної організації ІДІЛ.

Як повідомлялося, в Нью-Йорку невідомий навмисно наїхав на орендованій вантажівці на людей біля Всесвітнього торгового центру в нижньому Манхеттені. Потім вийшов з машини, з травматичною зброєю в руках. Підозрюваний був поранений поліцією і взятий під варту.

В результаті теракту загинули вісім осіб і серйозно поранені 11.

Джерела в правоохоронних органах ідентифікували підозрюваного як Сайфулло Хабібуллайовича Саіпова, 29-річного чоловіка з Тампи, штат Флорида. Він приїхав в США в 2010 році з Узбекистану.

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01 11 2017 07:29
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