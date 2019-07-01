Tesla побудує перший завод у Китаї
"З нетерпінням чекаю запуску будівництва заводу Gigafactory в Шанхаї сьогодні!", − повідомив Ілон Маск в Twitter.
"Плануємо завершити початкове будівництво влітку, розпочати виробництво Model 3 до кінця року та досягти масового виробництва наступного року", - додав він.
У жовтні минулого року Tesla придбала земельну ділянку в околицях Шанхая для будівництва першого заводу в Китаї.
Площа ділянки в Лінані, в 75 км на південний схід від центру Шанхаю, становить майже 865 тис. кв. м.
Нагадаємо, що Ілон Маск анонсував появу в Україні станцій Tesla Superchargers для підзарядки електромобілів.
Так, у 2019 році в Україні мають з'явитися станції у селі Опарипси в Рівненській області та у Житомирі.
Раніше, Маск презентував унікальний швидкісний підземний тунель під Лос-Анджелесом. За його словами, тут зможе використовуватися будь-який автономний електромобіль, а не тільки Tesla.
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