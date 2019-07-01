Tesla побудує перший завод у Китаї

Спочатку завод Gigafactory буде розрахований на випуск близько 250 тис. електромобілів і акумуляторних блоків в рік. Згодом виробничі потужності будуть збільшені вдвічі

Американська компанія Tesla Inc. 7 січня почне будівництво заводу з виробництва автомобілів в Шанхаї.

"З нетерпінням чекаю запуску будівництва заводу Gigafactory в Шанхаї сьогодні!", − повідомив Ілон Маск в Twitter.

"Плануємо завершити початкове будівництво влітку, розпочати виробництво Model 3 до кінця року та досягти масового виробництва наступного року", - додав він.

У жовтні минулого року Tesla придбала земельну ділянку в околицях Шанхая для будівництва першого заводу в Китаї.

Площа ділянки в Лінані, в 75 км на південний схід від центру Шанхаю, становить майже 865 тис. кв. м.

Нагадаємо, що Ілон Маск анонсував появу в Україні станцій Tesla Superchargers для підзарядки електромобілів.

Так, у 2019 році в Україні мають з'явитися станції у селі Опарипси в Рівненській області та у Житомирі.

Раніше, Маск презентував унікальний швидкісний підземний тунель під Лос-Анджелесом. За його словами, тут зможе використовуватися будь-який автономний електромобіль, а не тільки Tesla.