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Tesla скоротить 3,4 тисячі працівників через "хижацьку конкуренцію"

"Не дивлячись на великий прогрес, наші продукти все ще недоступні більшості людей"
Виробник електромобілів Tesla вирішив скоротити 7%, або приблизно 3,4 тисячі постійних працівників.
Tesla скоротить 3,4 тисячі працівників через "хижацьку конкуренцію" Фото: reuters.com

Про це в листі співробітникам повідомив гендиректор компанії Ілон Маск, повідомляє "Ведомости".

Це частина стратегії компанії щодо скорочення витрат в ході розгортання великосерійного виробництва масового електромобіля Tesla Model 3, зауважує CNBC.

У листі Маск назвав 2018 рік "найважчим, але і найуспішнішим" в історії Tesla, але визнав, що у компанії не залишилося іншого вибору, крім скорочень, щоб мати можливість продавати Model 3 в середній комплектації за 35 тисяч доларів.

"Не дивлячись на великий прогрес, наші продукти все ще недоступні більшості людей", - зазначив він. Утім, нагадав засновник компанії, в 2018 році Tesla збільшила робочу силу на 30%.

"Є безліч компаній з найкращим співвідношенням "життя/робота", тому що вони більше і працюють в зрілих галузях або де немає такої хижацької конкуренції", - зауважив Маск.

Котирування Tesla на попередніх торгах в п'ятницю знизилися на 5%.

Нагадаємо, що американська компанія Ілона Маска SpaceX звільнить 10% своїх працівників, бо хоче бути компактнішою. Нині в компанії працює близько 6 тисяч людей.

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20 01 2019 20:30
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