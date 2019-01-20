Tesla скоротить 3,4 тисячі працівників через "хижацьку конкуренцію"
Про це в листі співробітникам повідомив гендиректор компанії Ілон Маск, повідомляє "Ведомости".
Це частина стратегії компанії щодо скорочення витрат в ході розгортання великосерійного виробництва масового електромобіля Tesla Model 3, зауважує CNBC.
У листі Маск назвав 2018 рік "найважчим, але і найуспішнішим" в історії Tesla, але визнав, що у компанії не залишилося іншого вибору, крім скорочень, щоб мати можливість продавати Model 3 в середній комплектації за 35 тисяч доларів.
"Не дивлячись на великий прогрес, наші продукти все ще недоступні більшості людей", - зазначив він. Утім, нагадав засновник компанії, в 2018 році Tesla збільшила робочу силу на 30%.
"Є безліч компаній з найкращим співвідношенням "життя/робота", тому що вони більше і працюють в зрілих галузях або де немає такої хижацької конкуренції", - зауважив Маск.
Котирування Tesla на попередніх торгах в п'ятницю знизилися на 5%.
Нагадаємо, що американська компанія Ілона Маска SpaceX звільнить 10% своїх працівників, бо хоче бути компактнішою. Нині в компанії працює близько 6 тисяч людей.
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