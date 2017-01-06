Тіла шістьох загиблих 2 травня в Одесі ексгумують

Прокуратура Одеської області задовольнила клопотання експерта Київського міського клінічного бюро суд-мед експертиз по ексгумації тіл шістьох загиблих у Будинку профспілок 2 травня 2014 року в Одесі.

У четвер відбулася зустріч за участю представників органів місцевого самоврядування, співробітників Одеського обласного бюро суд-мед експертизи і родичів загиблих, на якій обговорювалися організаційні питання.

Ексгумація тіл буде проводитися для експертизи в рамках розслідування загального кримінальної справи про заворушення 2 травня 2014 року, - повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані прес-служби обласної прокуратури.

Зазначають, що на даний момент дату проведення ексгумації не визначили.