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Тіла шістьох загиблих 2 травня в Одесі ексгумують

Дату проведення ексгумації ще не визначили
Прокуратура Одеської області задовольнила клопотання експерта Київського міського клінічного бюро суд-мед експертиз по ексгумації тіл шістьох загиблих у Будинку профспілок 2 травня 2014 року в Одесі.
Тіла шістьох загиблих 2 травня в Одесі ексгумують Фото:прокуратура Одеської області

У четвер відбулася зустріч за участю представників органів місцевого самоврядування, співробітників Одеського обласного бюро суд-мед експертизи і родичів загиблих, на якій обговорювалися організаційні питання.

Ексгумація тіл буде проводитися для експертизи в рамках розслідування загального кримінальної справи про заворушення 2 травня 2014 року, - повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані прес-служби обласної прокуратури.

Зазначають, що на даний момент дату проведення ексгумації не визначили.

Нагадаємо, три роки тому в результаті вуличних сутичок і пожежі в Будинку профспілок загинули 48 осіб та більше 200 отримали поранення.

Розслідування трагедії триває досі.

Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані і навмисне сплановані. Через кілька днів правоохоронці затримали головних фігурантів екстремістських організацій, а також кількох співробітників міліції. Крім того, екс-начальник ГУ МВС України в Одеській області Дмитро Фучеджі був оголошений в розшук. Він перетнув кордон України і сховався від слідства.

Більшість підозрюваних у справі про заворушення і пожежу в Будинку профспілок в Одесі 2 травня 2014 року вже встановлена.

 

 

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01 06 2017 20:38
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