Тіла шістьох загиблих 2 травня в Одесі ексгумують
У четвер відбулася зустріч за участю представників органів місцевого самоврядування, співробітників Одеського обласного бюро суд-мед експертизи і родичів загиблих, на якій обговорювалися організаційні питання.
Ексгумація тіл буде проводитися для експертизи в рамках розслідування загального кримінальної справи про заворушення 2 травня 2014 року, - повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані прес-служби обласної прокуратури.
Зазначають, що на даний момент дату проведення ексгумації не визначили.
Нагадаємо, три роки тому в результаті вуличних сутичок і пожежі в Будинку профспілок загинули 48 осіб та більше 200 отримали поранення.
Розслідування трагедії триває досі.
Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані і навмисне сплановані. Через кілька днів правоохоронці затримали головних фігурантів екстремістських організацій, а також кількох співробітників міліції. Крім того, екс-начальник ГУ МВС України в Одеській області Дмитро Фучеджі був оголошений в розшук. Він перетнув кордон України і сховався від слідства.
Більшість підозрюваних у справі про заворушення і пожежу в Будинку профспілок в Одесі 2 травня 2014 року вже встановлена.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа