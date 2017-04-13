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Тіллерсон відхилив пропозицію Лаврова розслідувати атаки в Сирії спільно з Росією

Тіллерсон виступає за організацію незалежного розслідування силами ООН і ОЗХО
Держсекретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон відхилив ідею міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про розслідування хімічної атаки в Сирії експертами з західних країн, Росії та країн Близького Сходу.
Тіллерсон відхилив пропозицію Лаврова розслідувати атаки в Сирії спільно з Росією Фото: novostienergetiki.ru

Тіллерсон виступає за організацію незалежного розслідування на основі тих структур, які були створені в ООН і в Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХО).

"Ми запропонували доповнити ці структури також експертами, професіоналами в цій сфері, які були б запрошені і з західних країн, і з Росії, і з країн регіону... Ми навіть висловилися за те, щоб Росія спільно з США таку ініціативу висунули. Але він виявився не готовий", - сказав Лавров, повідомляє "ТАСС". 

Відзначають, що пропозицію Росії було внесено в Організацію по забороні хімічної зброї (ОЗХО).

"Внесено нашу пропозицію про формування такої делегації із залученням додаткових інспекторів", - повідомив Лавров на прес-конференції у Москві.

Він також розповів, що йому "в цілому сподобалося", як пройшли переговори з Тіллерсоном, зустріч була "не марною". Він додав, що "в практичному плані" обидві сторони домовилися "встановити діалог з цілого ряду важливих питань, у тому числі по інвентаризації тих проблем, які були створені попередньою адміністрацією".

Додамо, що державний секретар Сполучених Штатів Рекс Тіллерсон назвав ракетні удари по Сирії обгрунтованими у відповідь на використанням режимом Башара Асада хімічної зброї, що було 50 разів.

Нагадаємо, Тіллерсон заявив, що Росія повинна вибрати між партнерством з Америкою і підтримкою сирійського режиму Башара Асада, Ірану і "Хезболли".

Раніше Тіллерсон розкритикував бездіяльність Росії після хімічної атаки, яку здійснили урядові війська Сирії.

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13 04 2017 13:53
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