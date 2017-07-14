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Трамп готовий запросити Путіна в Білий дім, але не зараз

Трамп заявив, що хоче працювати з Москвою з таких питань, як Сирія,
Президент США Дональд Трамп заявив, що запросить Володимира Путіна до Вашингтона, але не зараз.
Трамп готовий запросити Путіна в Білий дім, але не зараз Володимир Путін і Дональд Трамп. Фото: EPA

Про це американський лідер сказав на прес-конференції, яку давав на борту свого літака дорогою з Вашингтона в Париж, пише Reuters.

Трамп заявив, що хоче працювати з Москвою з таких питань, як Сирія, і сказав журналістам, подорожуючим з ним до Парижа, що він відкритий для ідеї запросити Путіна в Білий дім в якийсь момент.

"Я не думаю, що це вдалий час, але відповідь "так, я б це зробив", - сказав Трамп коли його запитали, чи буде він запрошувати російського лідера.

12 липня в інтерв'ю Reuters Трамп ще раз підкреслив, що під час зустрічі з Путіним 7 липня Гамбурзі протягом перших 20-25 хвилин обговорював російське втручання у вибори. Президент РФ заперечував ці звинувачення.

Як повідомлялося, нещодавно стало відомо про ще один факт контактів членів команди Трампа з росіянами.

Нагадаємо, за даними The New York Times, у червні 2016 року "пов'язаний з Кремлем" юрист з Росії Наталія Весельницька запропонувала Трампу-молодшому "компрометуючу інформацію" про Клінтон. Вона зустрілася з сином майбутнього президента, а також главою передвиборного штабу Трампа Полом Манафортом і зятем майбутнього президента Джаредом Кушнером відбулося 9 червня, за два тижні до того, як Дональда Трампа вибрали кандидатом від Республіканської партії.
 
Згодом,  Адміністрація президента США заявила, що справжня змова з іноземною владою під час передвиборчої кампанії була між Національним комітетом Демократичної партії та Україною.
 
Після того, як стало відомо про зустріч Дональда Трампа-молодшого з юристом з Росії Наталією Весельницькою, пов'язаною з російським урядом, прихильники президента США дуже швидко підібрали контраргументи. Мовляв, дії кандидата-демократа Гілларі Клінтон були ще більш кричущими.
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