Трамп готовий запросити Путіна в Білий дім, але не зараз
Про це американський лідер сказав на прес-конференції, яку давав на борту свого літака дорогою з Вашингтона в Париж, пише Reuters.
Трамп заявив, що хоче працювати з Москвою з таких питань, як Сирія, і сказав журналістам, подорожуючим з ним до Парижа, що він відкритий для ідеї запросити Путіна в Білий дім в якийсь момент.
"Я не думаю, що це вдалий час, але відповідь "так, я б це зробив", - сказав Трамп коли його запитали, чи буде він запрошувати російського лідера.
12 липня в інтерв'ю Reuters Трамп ще раз підкреслив, що під час зустрічі з Путіним 7 липня Гамбурзі протягом перших 20-25 хвилин обговорював російське втручання у вибори. Президент РФ заперечував ці звинувачення.
Як повідомлялося, нещодавно стало відомо про ще один факт контактів членів команди Трампа з росіянами.
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