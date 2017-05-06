Трамп не збирається блокувати слухання Джеймса Комі в Сенаті, – Білий дім

Глава Білого дому Дональд Трамп не застосовуватиме своїх президентських повноважень для того, щоб заблокувати слухання директора ФБР Джеймса Комі в Сенаті США.

Комі має засвідчити про розмови з президентом, зокрема щодо прохання Трампа припинити розслідування проти Майкла Флінна.

Про це офіційно заявила в понеділок заступник речника Білого дому Сара Сандерс, повідомляє "Укрінформ".

"З метою полегшення швидкого й ретельного вивчення фактів, яких потребує Комітет Сенату з питань розвідки, президент Трамп не користуватиметься виконавчою прерогативою по відношенню до запланованого свідчення Джеймса Комі", – зазначила Сандерс.

Комі очолював розслідування ФБР щодо втручання Росії в президентські вибори в США, зокрема, зв'язки кампанії Дональда Трампа з представниками уряду РФ. Найбільш активно на той час розслідувалася справа колишнього радника президента Майкла Флінна. Однак 10 травня президент Трамп неочікувано звільнив Джеймса Комі своїм розпорядженням.

Пізніше від джерел стало відомо, що після однієї із зустрічей з президентом у лютому Джеймс Комі склав доповідь, яку показав тільки вузькому колу осіб, де вказав, що Трамп просив його припинити слідство проти Майкла Флінна.

Президент Трамп особисто заперечує, що таке прохання з його боку дійсно мало місце