Трамп планує значно збільшити фінансування армії США
Про це повідомив на брифінгу речник Білого дому Шон Спайсер, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Президент оголосив про намір зробити історичне фінансове вкладення в збройні сили США, показавши всьому світу, що Америка підтримує всіх, хто стоїть на захисті свободи. Як він говорив багато разів раніше, збройні сили знаходяться в центрі нашої боротьби з радикальним ісламським тероризмом, і ми повинні захищати тих, хто захищає нас", - сказав Спайсер.
Напередодні Трамп провів зустріч з представниками Центрального командування і командування сил спеціальних операцій. Зустріч пройшла на базі ВПС США "Макділл".
Нагадаємо, що раніше стало відомо про те, що влада США виділяє близько 160 млн доларів на діяльність "Центру глобальної взаємодії", спрямовану на ведення інформаційної боротьби з Росією.
Раніше президент США обговорив міжнародну ситуацію із генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в ході телефонної розмови з президентом Петром Порошенком повідомив, що Сполучені Штати працюватимуть над відновленням миру уздовж українського кордону.
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