Трамп звільнив в.о. генпрокурора, яка виступила проти указу про біженців

Президент США Дональд Трамп звільнив в.о. генерального прокурора США Саллі Йейтс після того, як вона висловила позицію проти того, щоб Міністерство юстиції стало на захист указу про запровадження додаткових обмежень для в'їзду іноземних громадян до країни.

Про це повідомив офіційно в понеділок у своїй заяві речник Білого дому Шон Спайсер, повідомляє "Укрінформ".

"Сьогодні ввечері президент Трамп звільнив пані Йейтс від виконання нею обов'язків", - йдеться в документі.

При цьому наголошується, що в.о. генпрокурора "зрадила" міністерство, "відмовившись забезпечити дотримання правового порядку, спрямованого на захист громадян Сполучених Штатів".

У документі підкреслюється, що Саллі Йейтс "є ставлеником адміністрації Обами, яка проявила слабкість на кордонах та значну слабкість у питанні нелегальної міграції". При цьому в адміністрації Трампа наголосили, що "настав час серйозно поставитись до захисту країни".

Запроваджені обмеження щодо громадян із семи мусульманських країн у Білому домі не вважають екстремальними.

"Це є розумними і необхідними заходами для того, щоб захистити нашу країну", - зазначається в заяві.

Раніше в понеділок в.о. генпрокурора Саллі Йейтс зробила офіційну заяву, що не вважає "міграційний" указ Дональда Трампа законним.

"Зараз я не впевнена, що захист указу узгоджується з моїми обов'язками, так само я не переконана, що указ є законним", - зазначила вона.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп підписав указ, згідно якому в країні тимчасово призупинено прийом біженців з Сирії. Також, терміном на місяць заборонено видавати візи громадянам Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену.

Як наслідок, десятки тисяч людей у США 29 січня виступили проти міграційних обмежень, запроваджених Дональдом Трампом.

Своє негативне ставлення до приїжджих Трамп пояснює тим, що вони, на його думку, забирають робочі місця у корінних американців. На початку своєї передвиборної кампанії він заявляв про намір депортувати 11 млн нелегальних мігрантів, але потім дещо пом'якшив позицію.

У суботу, 28 січня 12 лауреатів премії Нобеля підписали петицію, спрямовану проти указу президента США Дональда Трампа щодо заборони в'їзду до країни жителям семи мусульманських країн і призупинення програми біженців.

Однак американський суд постановив призупинити дію указу президента США Дональда Трампа у частині про депортацію осіб, що прибули до США з 7 країн Близького Сходу та Африки.

Сам Трамп заявив, що через 90 днів буде відновлено видачу віз громадянам мусульманських держав, що потрапили до списку обмежень.