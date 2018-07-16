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Транзит російського газу через Україну сприятиме інтеграції української енергетики до ринку ЄС, – Клімкін

Очільник МЗС сподівається, що всі учасники консультацій підтримають транспортування газу в межах реформованої регуляторної системи
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що транспортування російського газу в Євросоюз через Україну за новими європейськими правилами, що діють в Україні, означатиме відсутність перепон для завершення реформи енергетики та її інтеграції до ринку ЄС.
Транзит російського газу через Україну сприятиме інтеграції української енергетики до ринку ЄС, – Клімкін Фото: ukrinform.ua

"Україна зробила багато на шляху впровадження європейських правил на ринку газу. Важливі питання, що лишаються відкритими – наприклад, анбандлінг, – також вирішуються за принципами ЄС. На тристоронніх консультаціях нам важливо забезпечити, щоб і транспортування російського газу надалі відбувалося відповідно до нових європейських правил, що діють в Україні", – написав Клімкін у колонці для видання "Європейська правда".

За словами міністра, в дотриманні цих правил об'єктивно зацікавлені всі.

"Україна зацікавлена, бо транзит здійснюватиметься в прозорих і конкурентних умовах. Євросоюз – бо матиме зрозумілі для себе правові рамки транспортування, а отже, ще більшу передбачуваність і стабільність постачання газу. Нарешті, для Росії пильна увага Брюсселя до відповідності українських норм вимогам ЄС буде додатковою гарантією дотримання контрактних умов. Тому ми сподіваємося, що всі учасники консультацій підтримають позицію України, згідно з якою транспортування газу має відбуватися в рамках реформованої регуляторної системи. Для нас це означатиме відсутність перепон для завершення реформи енергетики та її інтеграції до ринку ЄС, а також більшу привабливість українського газового сектору для інвестицій", – зазначив міністр закордонних справ.

Загалом же умови, на яких транспортуватиметься газ з Росії до ЄС, за словами Павла Клімкіна, стануть лакмусовим папірцем того, наскільки Україна зможе відійти від старої пострадянської парадигми, уособленням якої є чинний контракт, і остаточно закріпити роботу ринку газу за європейськими правилами.

"Нам це потрібно ще й для того, аби довести, що Україна вміє проводити успішні реформи, вміє міняти себе докорінно заради розвитку і процвітання", – написав міністр.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ готова продовжити контракт на транзит газу через Україну, якщо "Нафтогаз" та "Газпром" врегулюють судовий спір у Стокгольмському арбітражі.

Переговори ЄС, України та Росії щодо транзиту газу стартують 17 липня.

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16 07 2018 21:21
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