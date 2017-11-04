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Травмованому бійцеві АТО 3D-імплантом замінили частину черепа

Лікарі стверджують, що використання 3D-технологій при таких травмуваннях дає хороші результати
У Львові прооперували військового спеціального загону Національної гвардії, який в зоні бойових дій отримав вогнепальне поранення в голову.
Травмованому бійцеві АТО 3D-імплантом замінили частину черепа Фото: radiosvoboda.org

Травма, яку переніс боєць АТО, виявилася не смертельною, однак дуже понівечила кістку черепа. Про це повідомляє Дивись.info з посиланням на хірургів, які проводили операцію.

Нейрохірург Андрій Мизак та пластичний хірург Антон Висоцький, які оперували військового, кажуть, що використання 3D-технологій при таких травмуваннях дає хороші результати. 

"Ми усунули пошкодження черепа за допомогою імпланта, який виготовляється з полімеру з домішком антибіотика безпосередньо під час операції", – розповів Мизак.

Лікар каже, що частину втраченої кістки таким чином можна відтворити з високою точністю, дублюючи її найменші анатомічні особливості.

"Форму виготовляють за допомогою 3D-технологій на основі комп’ютерної реконструкції черепа пацієнта. Хірургу потрібно лише насипати порошок у форму, додати спеціальний розчин та дочекатися, поки імплант затвердіє. Такий імплант бездоганно усуває дефект кістки", - пояснив нейрохірург.

За допомогою такої ж операції було врятовано лицеву кістку бійця Ігоря Чабана із Самооборони Майдану. Всю праву частину обличчя замінили на 3D-імплант.

За словами нейрохірурга, подібні операції із застосуванням 3D-моделювання проводили під час лікування поранених учасників Майдану в польських клініках.

"Польська фірма, що представляє на ринку цю технологію, надала 50-відсоткову знижку, дізнавшись про те, що наш пацієнт – український боєць АТО. А всі витрати на лікування військового взяли на себе львівські підприємці", – додав Мизак.

Нагадаємо, станом на січень 91 військовослужбовець із зони проведення АТО перебував у лікарні, ще 12 - лікуються за кордоном.

Зазначимо, Артемівська лікарня – найближчий медичний заклад до лінії фронту, потребує фінансової допомоги задля допомоги постраждалим під час боїв у зоні АТО бійцям та мирним мешканцям.

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11 04 2017 19:45
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