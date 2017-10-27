Трьох соратників Саакашвілі силою вислали з України

Троє людей з оточення лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі – Давида Макішвілі, Георгія Рубашвілі і Міхеіла Абзіанідзе– примусово видворили в Грузію.

Подробиці події активіст Цві Аріелі повідомив на своїй сторінці у Facebook. Він опублікував фотографії свідка "викрадення Рубашвілі" в Києві. За словами очевидця, він чекав таксі й побачив, як приблизно вісім бійців в камуфляжі з масками і двоє цивільних схопили чоловіка.

У СБУ виданню "Українська правда" заявили про те, що не реалізовували операцію по затриманню грузин і перенаправили в Міграційну службу. Там сказали лише, що проводиться операція по боротьбі з незаконною міграцією, і послалися на повідомлення про це від 23 жовтня. Прес-секретар відомства Сергій Гунько не назвав імена видворених, пославшись на конфіденційність особистої інформації.

У повідомленні Міграційної служби говорилося, що з 16 жовтня було виявлено близько 80 іноземців, які незаконно перебували в Україні, з них 21 людину за рішенням судів примусово видворили з країни.

Заступник голови Міграційної служби Діна Пімахова повідомляла про те, що 21 жовтня у Києві затримали трьох іноземців: двом з них у вересні скасували дозвіл на проживання і анулювали посвідчення, ще один "протягом тривалого часу знаходився на території держави незаконно".

Саакашвілі 21 жовтня написав на своїй сторінці у Facebook наступне: "Мого друга, військового, героя війни у Донбасі, Давида Макішвілі, а також моїх колишніх охоронця і водія викрали на вулиці та в порушення всіх законів, за особистим розпорядженням Порошенка, попередньо побивши, вислали в Грузію на спецрейс, літаком Національної гвардії України, у супроводі спецназу Нацгвардії і з мішками, надітими на голову".

За його словами, "МВС і СБУ відмовилися піти на пряме беззаконня і проводити операцію – і президент дав незаконне розпорядження голові Нацгвардії, який йому підпорядковується".

Як повідомляє "Настоящее время", трьох громадян Грузії з оточення Саакашвілі схопили в Києві і вивезли в Тбілісі, заборонивши їм в'їзд в Україну. Всі троє видворених зараз живуть в Тбілісі у родичів і намагаються повернутися в Україну.

Нагадаємо, що Служба безпеки заборонила депутату парламенту Грузії Кобі Накопії в'їзд в Україну терміном на 3 роки.