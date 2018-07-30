Трьох українських військових поранено на Донбасі з початку доби Втрати ворога уточнюються

З початку цієї доби російські окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, зокрема один раз із застосуванням важкого озброєння.

Фото: ООС

Бойовики відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях ЗСУ в районі населених пунктів Кримське, Світлодарськ, Мар'їнка, Новомихайлівка, Новотроїцьке, Лебединське та Павлопіль.Крім того, захисників Водяного обстріляли з 82-мм міномета, повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у Facebook. Унаслідок троє українських військовослужбовців отримали поранення. "Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою", - наголошують у штабі. Нагадаємо, що на Донбасі військові сапери знищили 50 протипіхотних мін ПМН-2, які були завезені з Російської Федерації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію