CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗ початку цієї доби російські окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, зокрема один раз із застосуванням важкого озброєння.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трьох українських військових поранено на Донбасі з початку доби
Втрати ворога уточнюються
Фото: ООС
Бойовики відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях ЗСУ в районі населених пунктів Кримське, Світлодарськ, Мар'їнка, Новомихайлівка, Новотроїцьке, Лебединське та Павлопіль.Крім того, захисників Водяного обстріляли з 82-мм міномета, повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у Facebook.
Унаслідок троє українських військовослужбовців отримали поранення.
"Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою", - наголошують у штабі.
Нагадаємо, що на Донбасі військові сапери знищили 50 протипіхотних мін ПМН-2, які були завезені з Російської Федерації.
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30 07 2018 18:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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