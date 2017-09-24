Троє миротворців ООН загинули в Малі в результаті вибуху

У миротворчій місії версію теракту поки не висували

На заході Малі прогримів вибух на шляху руху конвою миротворців ООН, в результаті якого загинули троє військових.

Вибух стався вранці в неділю, 24 вересня в той час, коли автомобільний конвой миротворчої місії ООН в Західній Африці рухався по ділянці дороги між містами Анефис і Гао, інформує Reuters.

Вибух забрав життя трьох миротворців, ще п'ять військовослужбовців отримали поранення. У миротворчій місії версію теракту поки не висували.

Нагадаємо, що в Малі зазнав аварії німецький вертоліт миротворчої місії ООН. На борту було двоє людей.

Відзначимо, що член делегації ЄС та член військово-тренувальної місії ЄС у Малі були вбиті під час теракту, скоєного на курорті за межами столиці Бамако в неділю, 18 червня.