CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа заході Малі прогримів вибух на шляху руху конвою миротворців ООН, в результаті якого загинули троє військових.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Троє миротворців ООН загинули в Малі в результаті вибуху
У миротворчій місії версію теракту поки не висували
Фото: un.org
Вибух стався вранці в неділю, 24 вересня в той час, коли автомобільний конвой миротворчої місії ООН в Західній Африці рухався по ділянці дороги між містами Анефис і Гао, інформує Reuters.
Вибух забрав життя трьох миротворців, ще п'ять військовослужбовців отримали поранення. У миротворчій місії версію теракту поки не висували.
Нагадаємо, що в Малі зазнав аварії німецький вертоліт миротворчої місії ООН. На борту було двоє людей.
Відзначимо, що член делегації ЄС та член військово-тренувальної місії ЄС у Малі були вбиті під час теракту, скоєного на курорті за межами столиці Бамако в неділю, 18 червня.
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24 09 2017 17:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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