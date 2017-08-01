Троє українських бійців були поранені на Донбасі у неділю

У зоні АТО на Донбасі за станом на 18:00 зафіксовано 28 обстрілів з боку бойовиків незаконних збройних формувань, унаслідок чого поранення дістали троє українських військовослужбовців.

На маріупольському напрямку з 122-мм артилерії бойовики обстріляли Широкіне, з мінометів - Гнутове, Троїцьке, Водяне та Широкіне. Мар'їнка і Широкіне також обстрілювалися з БМП, Павлопіль, Гнутове та Широкіне - з гранатометів та стрілецької зброї, а Талаківка ще з танка.

"На луганському напрямку – з 82 мм мінометів – Троїцьке, з великокаліберних кулеметів – Новозванівку, а по Троїцькому стріляв снайпер. На донецькому напрямку з 82-мм мінометів окупанти вели вогонь по Авдіївці та Луганському. А з гранатометів і стрілецької зброї по Зайцевому та Авдіївці. По Луганському вела вогонь БМП супротивника", - йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.

Нагадаємо, сьогодні до Красногорівки доставили труп дівчини, яка ймовірно загинула 5 січня в результаті мінометного обстрілу бойовиками "ДНР" підконтрольної Україні території.

Загалом за минулу добу бойовики 72 рази відкривали вогонь по силам АТО, шестеро українських військових отримали поранення.