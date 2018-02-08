Троян: Облаштування кордону з РФ на Харківщині завершиться до кінця року, - ФОТО
Заступник міністра внутрішніх справ перевірив хід робіт з інженерного облаштування кордону, відвідав новостворену прикордонну комендатуру швидкого реагування та нову будівлю управління прикордонного загону, інформує "Цензор.НЕТ" із посиланням на прес-службу МВС.
"Інженерно-технічне облаштування державного кордону триває незважаючи ні на що. Кордон з Росією буде облаштовано, попри всі протистояння проросійських сил", - заявив заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян повідомив під час робочого візиту до Східного регіонального управління Державної прикордонної служби.
Фото: прес-служба МВС
Троян також зазначив, що облаштування Харківської ділянки кордону завершиться вже цього року.
"У Харківській області протяжність кордону 270 кілометрів. 220 ми вже облаштували. Цього року всі роботи будуть завершені. Наступним етапом облаштування українсько-російського кордону стане Сумська ділянка. Наразі цей процес почався в координації з місцевими органами влади", - додав він.
Фото: прес-служба МВС
Заступник глави МВС також відвідав Харківську окрему авіаційну ескадрилью. Він проінспектував приміщення, де розташовується військова частина, екіпіровку льотного складу та зразки авіаційної техніки, що використовується в охороні кордону.
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