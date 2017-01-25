Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Троян більше не претендує на посаду голови Нацполіції

Претендентові не вистачило 20 місяців стажу
В.о. голови Національної поліції Вадим Троян вирішив зняти свою кандидатуру з конкурсу на посаду керівника відомства.
Троян більше не претендує на посаду голови Нацполіції Фото:i.lb.ua

Троян пояснив у Facebook, що йому не вистачило 20 місяців стажу для того. щоб відповідати кваліфікаційним вимогам.

"Кваліфікаційні вимоги, стаж роботи в галузі права: комісія уважно (і це правильно) порахувала мій стаж роботи в галузі права та запросила у мене довідку про сферу діяльності в одній з приватних компаній, в якій працював. Я не стану готувати таку довідку. Моя думка - Голова поліції України повинен бути абсолютно легітимним, таким, що відповідає всім вимогам Закону - без поправок, дописувань та натяжок ... Мені не вистачило близько 20 місяців стажу для беззастережного проходження всіх критеріїв конкурсу", - написав Троян.

Раніше, повідомляли, що на конкурс на посаду голови Національної поліції України подали документи 20 осіб.

Нагадаємо, що Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков 16 грудня 2016 року оголосив конкурс на заміщення вакантної посади голови Національної поліції.

Відзначимо, 16 листопада Кабінет міністрів України звільнив Хатію Деканоїдзе з посади голови Національної поліції.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 01 2017 09:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Любимая мишень Портнова

Любимая мишень Портнова

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat