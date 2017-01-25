Троян більше не претендує на посаду голови Нацполіції

В.о. голови Національної поліції Вадим Троян вирішив зняти свою кандидатуру з конкурсу на посаду керівника відомства.

Троян пояснив у Facebook, що йому не вистачило 20 місяців стажу для того. щоб відповідати кваліфікаційним вимогам.

"Кваліфікаційні вимоги, стаж роботи в галузі права: комісія уважно (і це правильно) порахувала мій стаж роботи в галузі права та запросила у мене довідку про сферу діяльності в одній з приватних компаній, в якій працював. Я не стану готувати таку довідку. Моя думка - Голова поліції України повинен бути абсолютно легітимним, таким, що відповідає всім вимогам Закону - без поправок, дописувань та натяжок ... Мені не вистачило близько 20 місяців стажу для беззастережного проходження всіх критеріїв конкурсу", - написав Троян.

Раніше, повідомляли, що на конкурс на посаду голови Національної поліції України подали документи 20 осіб.

Нагадаємо, що Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков 16 грудня 2016 року оголосив конкурс на заміщення вакантної посади голови Національної поліції.

Відзначимо, 16 листопада Кабінет міністрів України звільнив Хатію Деканоїдзе з посади голови Національної поліції.