Три прифронтові села, які понад рік жили без світла, підключили до мережі електропостачання
"Понад рік ці населені пункти жили без світла - в результаті обстрілів проросійських бойовиків було пошкоджено електромережу", - повідомив глава ОВЦА Павло Жебрівський.
За словами Жебрівського, ще максимум тиждень ремонтникам треба буде на те, щоб підвести там, де це потрібно - електрику до будинків.
"Ми довго працювали по лінії СЦКК, намагаючись отримати гарантії безпеки для ремонтників - 600 метрів там треба було відновити, ми б провели ці роботи за кілька днів. Але для терористів чим гірше, тим краще - вони не давали дозволу на проведення робіт", - підкреслив глава ОВЦА.
Нагадаємо, в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі протягом дня бойовики активізувалися вздовж всієї лінії розмежування. З півночі і до 18:00 терористи 10 разів відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців.
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