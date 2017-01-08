Три прифронтові села, які понад рік жили без світла, підключили до мережі електропостачання

Понад рік ці населені пункти жили без світла через пошкодження бойовиками електромережі

Прифронтові Жованку, Бахмутку і Піски Донецької області підключили до мережі електропостачання.

"Понад рік ці населені пункти жили без світла - в результаті обстрілів проросійських бойовиків було пошкоджено електромережу", - повідомив глава ОВЦА Павло Жебрівський.

За словами Жебрівського, ще максимум тиждень ремонтникам треба буде на те, щоб підвести там, де це потрібно - електрику до будинків.

"Ми довго працювали по лінії СЦКК, намагаючись отримати гарантії безпеки для ремонтників - 600 метрів там треба було відновити, ми б провели ці роботи за кілька днів. Але для терористів чим гірше, тим краще - вони не давали дозволу на проведення робіт", - підкреслив глава ОВЦА.

Нагадаємо, в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі протягом дня бойовики активізувалися вздовж всієї лінії розмежування. З півночі і до 18:00 терористи 10 разів відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців.