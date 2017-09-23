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Трюдо обіцяє, що Канада продовжуватиме тиснути на Росію

Канада і надалі підтримуватиме просування України на шляху євроатлантичної інтеграції
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і Президент України Петро Порошенко під час зустрічі підтвердили міцні та тривалі зв'язки між Канадою і Україною та відданість подальшому поглибленню двосторонніх відносин.
Трюдо обіцяє, що Канада продовжуватиме тиснути на Росію Петро Порошенко і Джастін Трюдо. Фото: president.gov.ua

Таку заяву сторони зробили за підсумками зустрічі в рамках "Ігор нескорених" в Торонто, в яких вперше беруть участь українські військовослужбовці, інформує прес-служба Порошенка.

Відзначається, що завдяки імплементації Угоди про вільну торгівлю між Канадою та Україною, країни сподіваються активізувати двосторонню торгівлю в сільськогосподарській, інформаційно-технологічній, енергетичній та авіакосмічній сферах.

Також в заяві йдеться, що "Канада беззаперечно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України", не визнає анексію Криму і засуджує російську агресію на Донбасі.

"Канада продовжуватиме тиснути на Росію, в тому числі використовуючи наявні санкції, для того, щоб російська сторона поважала суверенітет та територіальну цілісність України й повністю виконувала Мінські домовленості", - наголошується в заяві.

Повідомляється, що Канада і надалі підтримуватиме просування України на шляху євроатлантичної інтеграції та запровадження і дотримання стандартів НАТО.

"Канада підтримує мету України досягнути взаємосумісності з НАТО до 2020 року, надаючи допомогу у формі тактичного тренування та стратегічного консультування", - відзначили в прес-службі.

Також Канада визнала "суттєвий прогрес, досягнутий Україною у справі реалізації реформ та запуску Стратегії сталого розвитку "Україна-2020".

Як повідомлялося, президент України у рамках робочого візиту до Сполучених Штатів Америки провів 21 вересня зустріч з президентом цієї країни Дональдом Трампом.

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