Це неправда, що ми скасовуємо виїзди до пацієнтів, - Супрун
"Зараз поширюються чутки, що лікарі не приїздитимуть на виклики. Це неправда. Що буде відбуватися: пацієнт телефонує у свою амбулаторію, або до свого лікаря; лікар спілкуватиметься з ним телефоном, і вони вирішуватимуть чи лікар має приїхати до пацієнта чи пацієнт до лікаря. Це неправда, що ми скасовуємо виїзди до пацієнтів, це тепер вирішуватиметься між пацієнтом та лікарем", - сказала Супрун на брифінгу щодо кампанії з вибору лікаря, повідомляє "Укрінформ".
За її словами, у разі, якщо пацієнт не уклав декларації з лікарем, він усе одно має право на допомогу, в тому числі при невідкладних станах. Також безкоштовною для всіх залишається екстрена медична допомога.
Заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк уточнив, що перехідний період, під час якого потрібно визначитися з лікарем, триватиме протягом 2018-2019 років, і законодавством передбачено, що пацієнт, не уклавши декларацію, може звертатися на первинну ланку за консультаціями і допомогою.
"Але ми закликаємо не зловживати цими роками, і рано чи пізно, коли ви будете готові визначитися, то визначайтеся, бо мати власного лікаря набагато краще, ніж ходити на разові консультації", - наголосив заступник міністра.
Далі Супрун зазначила, що підписати декларацію можна в будь-який час. Обрати медичний заклад, який уже має змогу укладати декларації в електронному вигляді, можна або на мапі медичних закладів на сайті eHealth, або звернувшись у той заклад, на якому є позначка "Тут можна обрати свого лікаря".
Нагадаємо, що з 2 квітня, згідно з державною кампанією "Лікар для кожної сім’ї", яка проводиться в межах першого етапу медичної реформи, понад 150 тисяч українців уклали договори з лікарями.
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