Це неправда, що ми скасовуємо виїзди до пацієнтів, - Супрун

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що пацієнт та лікар самі узгоджуватимуть необхідність візиту медика додому.

"Зараз поширюються чутки, що лікарі не приїздитимуть на виклики. Це неправда. Що буде відбуватися: пацієнт телефонує у свою амбулаторію, або до свого лікаря; лікар спілкуватиметься з ним телефоном, і вони вирішуватимуть чи лікар має приїхати до пацієнта чи пацієнт до лікаря. Це неправда, що ми скасовуємо виїзди до пацієнтів, це тепер вирішуватиметься між пацієнтом та лікарем", - сказала Супрун на брифінгу щодо кампанії з вибору лікаря, повідомляє "Укрінформ".

За її словами, у разі, якщо пацієнт не уклав декларації з лікарем, він усе одно має право на допомогу, в тому числі при невідкладних станах. Також безкоштовною для всіх залишається екстрена медична допомога.

Заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк уточнив, що перехідний період, під час якого потрібно визначитися з лікарем, триватиме протягом 2018-2019 років, і законодавством передбачено, що пацієнт, не уклавши декларацію, може звертатися на первинну ланку за консультаціями і допомогою.

"Але ми закликаємо не зловживати цими роками, і рано чи пізно, коли ви будете готові визначитися, то визначайтеся, бо мати власного лікаря набагато краще, ніж ходити на разові консультації", - наголосив заступник міністра.

Далі Супрун зазначила, що підписати декларацію можна в будь-який час. Обрати медичний заклад, який уже має змогу укладати декларації в електронному вигляді, можна або на мапі медичних закладів на сайті eHealth, або звернувшись у той заклад, на якому є позначка "Тут можна обрати свого лікаря".

Нагадаємо, що з 2 квітня, згідно з державною кампанією "Лікар для кожної сім’ї", яка проводиться в межах першого етапу медичної реформи, понад 150 тисяч українців уклали договори з лікарями.